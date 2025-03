saúde

Veja como a redução hormonal afeta a pele da mulher

Algumas estratégias podem ajudar a evitar o envelhecimento precoce

Com o passar dos anos, o corpo da mulher passa por diversas transformações, e uma das mais significativas é a perda hormonal, especialmente do estrogênio. Todavia, além de afetar outros aspectos da saúde feminina, isso também tem impacto direto na qualidade e aparência da pele. >

De acordo com a Dra. Talita Pompermaier, dermatologista, CEO do Instituto Pompermaier e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Mato Grosso, os primeiros sinais da redução hormonal podem ser percebidos a partir dos 30 anos, tornando-se mais evidentes na menopausa , que geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos. >

Manter uma rotina de skincare adequada é essencial para evitar o envelhecimento precoce da pele. “Limpeza adequada, hidratação e proteção solar são fundamentais. Além disso, o uso de produtos com peptídeos, colágeno e antioxidantes ajuda a retardar os sinais do envelhecimento “, recomenda a Dra. Talita Pompermaier. Consultas regulares com um dermatologista são indispensáveis para avaliar as necessidades específicas da pele e ajustar os cuidados ao longo dos anos. >