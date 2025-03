saúde

Veja como os treinos curtos beneficiam a saúde

Exercícios com apenas 5 a 30 minutos de duração podem ajudar a sair do sedentarismo

A falta de tempo é uma das principais justificativas para o sedentarismo. Diante dessa realidade, os treinos curtos, com apenas 5 a 30 minutos de duração, ganharam popularidade como uma alternativa prática para manter a saúde em dia mesmo com uma rotina corrida. >

“Métodos como o HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) mostram que poucos minutos de exercício intenso podem gerar um alto gasto calórico e melhorias no condicionamento cardiovascular”, afirma Ronaldo Vilela Barros, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera. No entanto, ele destaca que treinos rápidos não substituem completamente atividades mais longas, especialmente para quem busca ganho de massa muscular ou resistência física. >