Veja os riscos do excesso de açúcar e cafeína para os estudantes

Cuidado com a alimentação é fundamental para garantir o bom funcionamento do corpo durante as provas

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 11:00

O consumo excessivo de açúcar e cafeína pode afetar o desempenho do cérebro Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

A alimentação exerce grande impacto no funcionamento do cérebro, pois os nutrientes consumidos influenciam diretamente a saúde neural e a cognição. Enquanto alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes e vitaminas, como frutas, vegetais e peixes, favorecem a plasticidade sináptica e protegem contra inflamações, dietas com altos teores de açúcar e gorduras saturadas podem causar danos que comprometem o equilíbrio de todo o organismo.

O consumo exagerado de açúcar pode ter diversos efeitos negativos no funcionamento do cérebro, conforme explica a nutricionista e professora do curso de Nutrição da Uniderp, Tamara Nunes. “Estudos indicam que dietas ricas em açúcar podem levar a uma série de problemas cognitivos, como dificuldades de memória e concentração. O açúcar em excesso pode causar irritação e resistência à insulina, o que afeta a capacidade do cérebro de utilizar a glicose de forma eficiente, resultando em energia reduzida para as células cerebrais”.

A profissional também explica que o consumo excessivo de açúcar está ligado a um maior risco de depressão e ansiedade, pois afeta as flutuações nos níveis de dopamina, um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação.

Excesso de açúcar prejudica o estudante

Quanto ao impacto no desempenho de um jovem que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou para um vestibular, a nutricionista destaca que a principal fonte de energia para o cérebro é a glicose, mas o consumo de muito açúcar pode sobrecarregá-lo. Quando o cérebro é superestimulado, ele pode levar à hiperatividade e a mudanças de humor, sendo essas consequências sentidas rapidamente.

“O açúcar é viciante porque estimula os neurônios no sistema de recompensa do cérebro, o sistema límbico, nesse sistema tem amígdala cerebral, que processa informações emocionais e a ativação excessiva dela está associada a emoções exageradas, como medo e ansiedade. Essas emoções podem prejudicar muito o jovem nesse momento”, aponta Tamara Nunes.

Quantidades adequadas de açúcar

Alguns podem pensar que, por outro lado, a falta de açúcar pode ser prejudicial também, mas não é bem assim. A nutricionista esclarece que a falta de alimentação pode causar a hipoglicemia, e a forma mais eficiente de reverter esse quadro são alimentos ricos em carboidratos simples, como um copo de água com açúcar ou uma bala.

Sobre a quantidade de açúcar que deve ser ingerido por um jovem diariamente, Tamara Nunes ressalta que o nível de referência indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 50 g por dia, mas a Associação Americana do Coração tem a diretriz de 25 g, 6 colheres de chá de açúcar, para jovens até 18 anos.

O consumo ideal de cafeína é de menos de 100 mg por dia Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Consumo de cafeína

Além do açúcar, a nutricionista acende um alerta para o consumo de cafeína e destaca que pode interferir significativamente no desenvolvimento neurocognitivo , influenciar o sistema cardiovascular, além do risco de dependência e intoxicação.

“Chá preto, chá branco, guaraná, refrigerante do tipo cola, bebidas esportivas isotônicas, chimarrão, tereré, chocolate, energéticos são alguns alimentos que podemos encontrar maior concentração de cafeína. A Academia Americana de Pediatria recomenda que adolescentes entre 12 e 18 anos devem limitar sua ingestão a menos de 100 mg por dia, ou seja, uma xícara de café”, ressalta.

Sobre os sintomas, a especialista menciona que cada indivíduo reage de forma diferente à cafeína. Ela é um estimulante do sistema nervoso, o que pode ser agradável, pois uma pessoa pode sentir-se mais acordada, alerta ou capaz de concentrar-se. Em pessoas sensíveis, ela pode até atrasar o início do sono, reduzir sua duração ou, até sua qualidade subjetiva, além de aumentar a ansiedade, o nervosismo e a irritabilidade.