saúde

Veja quando se preocupar com as dores após o treino

Alguns sintomas podem indicar a necessidade de procurar ajuda médica

As dores musculares após o treino são comuns e fazem parte do processo de adaptação do corpo ao esforço físico. Segundo Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, o desconforto muscular comum após o exercício tem nome: dor muscular de início tardio (DMIT). “Ela costuma surgir entre 24 e 48 horas após a atividade física, especialmente quando há mudanças na rotina ou aumento da intensidade dos treinos. É localizada nos músculos solicitados e tende a melhorar com atividades leves”, explica. >