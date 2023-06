Maior farmacêutica do Brasil abre 23 vagas para jovens; veja como se inscrever

. Crédito: Marina Silva/Correio

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2023 do Grupo NC, da farmacêutica EMS. Ao todo, serão recrutados 23 jovens, que irão participar de um amplo programa de treinamento, formação e capacitação em todas as unidades da empresa. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o link https://gruponc.ves.jobs/?utm=release. Os selecionados irão receber um pacote de remuneração e benefícios atrativos e alinhados com as práticas de mercado. Com início em 21 de agosto deste ano, o Programa de Trainee terá duração de 17 meses. A EMS é a líder do mercado farmacêutico brasileiro.

Oportunidade A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), promove hoje o Projeto Empregabilidade Eficiente. A ação acontecerá no SAC do Empreendedor, no Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, das 8h20 às 12h, e é voltada para pessoas com deficiência (PCD) com o objetivo de incentivar a inserção deste público no mercado de trabalho. Coordenada pelo Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e pela Diretoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (DPCD), a iniciativa disponibilizará 57 vagas de emprego voltadas ao público PCD.

Monique Evelle no CEO Fórum 2023 Uma das maiores vozes de inovação empreendedora no Brasil, Monique Evelle, que também é jornalista e escritora, será uma das personalidades que farão parte da programação do CEO Fórum 2023, promovido pela filial local da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Seguindo a proposta do encontro, que tem como metodologia central “A Jornada de um líder consciente: coerência, confiança e coragem”, a empresária apresentará uma visão regionalizada acerca do tema. O CEO Fórum acontecerá no dia 14 de junho, no The Latvian, localizado na Bahia Marina e proporcionará um espaço de aprofundamento dos conhecimentos sobre a construção de empresas longevas, responsáveis e participantes no futuro do trabalho.

Transparência A ResumeLab entrevistou mais de mil funcionários para examinar questões prementes como: compartilhar dados salariais, fatores determinantes do salário, falta de faixa salarial nas ofertas de emprego, atitudes em relação a quanto diferentes profissões ganham, visão sobre o tabu em torno do dinheiro. Oito entre 10 participantes acreditam que os empregadores deveriam sempre explicar como o salário é determinado. Cerca de 80% dos entrevistados declararam ser provável que não se candidatem a um emprego devido à falta de informações sobre a faixa salarial. Saiba mais em: https://resumelab.com/br/conselhos-de-carreira/transparencia-financeira