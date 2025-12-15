Acesse sua conta
Sabatina de Josias Gomes, do PT, deve acontecer nesta terça-feira na Alba

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:40

Josias Gomes
Josias Gomes Crédito: Divulgação

A sabatina do deputado federal Josias Gomes (PT), que foi indicado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) pelo governador Jerônimo Rodrigues, deve acontecer na manhã desta terça-feira (16), segundo fontes da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ouvidas pela coluna.

O petista será sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba. A expectativa é que aconteça por volta das 10h30.

