Sabatina de Josias Gomes, do PT, deve acontecer nesta terça-feira na Alba

Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:40
A sabatina do deputado federal Josias Gomes (PT), que foi indicado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) pelo governador Jerônimo Rodrigues, deve acontecer na manhã desta terça-feira (16), segundo fontes da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ouvidas pela coluna.
O petista será sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba. A expectativa é que aconteça por volta das 10h30.