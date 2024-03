Outros sons

Muito além do axé: Salvador respira rock

Berço do tropicalismo e de alguns dos grandes nomes da MPB, Salvador é a terra do axé, pagode, arrocha e do – leia sem julgar – rock. Ainda que o movimento por aqui não tenha tanta visibilidade como em outras grandes cidades, a capital baiana tem um público roqueiro representativo. Nesta edição especial do podcast O que a Bahia quer saber, Vinicius Harfush põe nos holofotes a presença do bom e velho metal no cenário da música baiana.