Carteira do Google terá pagamento via QR code no Brasil

Fabio Coelho, presidente do Google Brasil. Crédito: Jorge Gauthier

Mais segurança e mais acessibilidade . É isso que o Google Brasil promete para os brasileiros que utilizam a Carteira do Google .



Fábio Coelho , presidente do Google Brasil, anunciou na manhã desta terça (27) que os usuários brasileiros serão os primeiros no mundo a ter acesso a um novo recurso que permitirá pagamentos a partir da leitura de QR Codes.



O novo recurso, que será lançado nos próximos meses, torna qualquer smartphone com sistema operacional Android capaz de fazer pagamentos digitais com cartões de crédito e débito, democratizado o acesso a uma facilidade que antes estava restrita aos celulares equipados com a tecnologia NFC, usada nos pagamentos por aproximação

“O novo recurso foi desenvolvido por uma equipe global de engenharia do Google, considerando necessidades de usuários de países como o Brasil, onde uma parcela importante dos smartphones não tem NFC”, explicou Fabio durante a abertura do evento Google For Brasil que acontece em São Paulo.

De acordo com dados da consultoria IDC, cerca de 60% dos smartphones Android vendidos no Brasil nos últimos três anos não são equipados com essa tecnologia. Além disso, apenas 25% dos brasileiros fazem pagamentos por aproximação com seus smartphones, segundo dados de 2023 da consultoria eMarketer.

“Os dados mostram que uma parte expressiva da população brasileira acaba excluída da facilidade e segurança trazidas pelos pagamentos digitais feitos com a Carteira do Google. O pagamento por QR Code é uma tecnologia pensada e desenvolvida para mercados como o nosso, que vai ampliar ainda mais a democratização digital já proporcionada pelo sistema Android” , argumenta Natacha Litvinov, líder de estratégia e operações de pagamentos do Google para a América Latina .