Site lista 5 destinos imperdíveis no Nordeste; veja quais e vote em seu preferido na Bahia

Lugares foram indicados pela beleza, sossego e lindo pôr do sol

Tharsila Prates

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 22:27

Jericoacoara é um dos destinos nordestinos mais badalados Crédito: Luis War | Shutterstock

Praias como Jericoacoara, no Ceará, e Maragogi, em Alagoas, estão listadas entre os cinco lugares imperdíveis na região Nordeste para passar uns dias de férias ou de folga, sem se arrepender da escolha. Outras opções são Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, além dos Lençóis Maranhenses.

As dicas foram dadas pelo site Catraca Livre, que destaca as piscinas naturais de Maragogi, em Alagoas, "conhecidas como o Caribe Brasileiro, e a charmosa cidade de Porto de Galinhas, em Pernambuco, que encanta com suas infindáveis piscinas naturais".

Sobre o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, o site cita "dunas e lagoas cristalinas, que formam uma paisagem surreal".

Jeri "é um paraíso escondido entre dunas e lagoas de água doce e destino perfeito para quem busca relaxamento em meio à natureza no Nordeste".

Já Pipa é descrita como um dos destinos mais charmosos do Rio Grande do Norte. "Com praias paradisíacas, falésias coloridas e um ambiente descontraído, Pipa atrai tanto quem busca agito quanto tranquilidade no Nordeste". A Baía dos Golfinhos é uma das atrações que não podem ficar de fora da programação.

O site diz ainda que a região é, sem dúvida, um destino obrigatório para qualquer viajante que deseja conhecer o melhor do Brasil, com uma riqueza cultural e natural que encanta a todos. Nela, no entanto, não foi citada nenhuma praia da Bahia, mas podemos ajudar com algumas indicações. Que tal?