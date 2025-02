PREMIAÇÃO

Veja quais são os hostels do Brasil que figuram entre os melhores do mundo

Os estabelecimentos do país venceram duas das três categorias voltadas ao turismo sustentável (Responsible Travel Award)

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 12:51

Dois hostels do Brasil se destacaram em uma premiação internacional que é o equivalente a uma espécie de Oscar do segmento. Ela é realizada pela plataforma Hostelworld, considerada o principal meio de reservas desse tipo de acomodação em todo o mundo. Os estabelecimentos do país venceram duas das três categorias voltadas ao turismo sustentável (Responsible Travel Award) do prêmio ‘Hoscars Awards’ — considerado o “Oscar” da hostelaria global, foram ocupadas por empreendimentos brasileiros localizados em Pipa (RN) e na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Já na liderança nacional, um hostel de São Paulo se destaca como o melhor do Brasil pelo segundo ano consecutivo. >

Localizado no Largo do Boticário, ao lado da Floresta da Tijuca (RJ), o Jo&Joe Rio venceu na categoria “The Eco-Warrior” (O Eco-Guerreiro). O local, que é famoso por transformar sustentabilidade em prática cotidiana, foi reconhecido por suas ações ambientais inovadoras e no engajamento dos hóspedes em práticas sustentáveis. >

Uma das principais iniciativas do estabelecimento, por exemplo, é a gestão livre de plásticos, com utilização de materiais biodegradáveis e incentivo aos hóspedes para a devolução de copos ecológicos usados durante os eventos culturais do local. Uma diária para duas pessoas, em fevereiro, custa em torno de R$ 300, em quarto duplo. "Sensacional o lugar. Um diálogo perfeito entre o patrimônio do lugar e a vida vibrante da cidade. Faltam mais iniciativas assim não só no Rio, como no Brasil. Tem que dar uma nova vida a lugares históricos que conversem com a população", avaliou um hóspede, no TripAdvisor.>

Já em Pipa (RN), o reconhecimento foi concedido ao Lagarto na Banana, eleito na categoria “The Culture Champion” (O Campeão Cultural), pela característica de ser mais que um local de hospedagem: é um espaço onde artistas, músicos e empreendedores locais compartilham suas habilidades e criam experiências autênticas para os viajantes. Com um festival de cultua anual e parcerias com instituições locais, o Lagarto promove um intercâmbio cultural enriquecedor, que inclui até mesmo aulas de idiomas. Duas diárias em quarto duplo com banheiro privativo sai por cerca de R$ 450.>

Os dois estabelecimentos premiados internacionalmente também figuram na lista entre os melhores da América do Sul, com o 3º lugar como Melhor Hostel de Médio Porte e em 4º no ranking geral do continente. Esse foi o ano em que mais brasileiros aparecem na lista entre os melhores do mundo, uma demonstração clara do crescimento desse tipo de hospedagem no país.>