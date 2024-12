MÚSICA

Assista ao vivo: Festival Virada tem shows de Raça Negra, Mioto, Timbalada e mais

Quem não puder conferir in loco na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, tem a opção de curtir os shows pela transmissão

O Festival Virada Salvador chega a seu penúltimo dia com previsão de grandes shows, incluindo o histórico grupo de pagode Raça Negra e a Timbalada, um dos nomes de destaque do axé. Quem não puder conferir in loco na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, tem a opção de curtir os shows pela transmissão ao vivo.