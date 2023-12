Bruno Reis conhece Anitta após 'cantada' no Carnaval: 'Clima de descontração'

Durante sua passagem pelo Carnaval de Salvador 2023, a cantora Anitta elogiou Bruno Reis ao avistar o prefeito da capital baiana de cima do seu trio pipoca. Na ocasião, a carioca disparou: “Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo”. Na época, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais e fez o Brasil se perguntar quem era o prefeito. Nesta quinta-feira (28), momentos antes de sua apresentação no Festival Virada, Anitta teve seu primeiro encontro com o gestor municipal.

Anitta foi a quarta atração a subir no palco principal do Festival Virada Salvador. Após a cantora, se apresentaram Xand Avião, Nattan e Parangolé. Neste primeiro dia, a expectativa é que cerca de 200 mil pessoas passem pelo evento.

Mais cedo, já na cidade, a cantora postou um vídeo dançando seu hit "Bellakeo" na piscina. Também escreveu no X (antigo Twitter) que estava animada para sua apresentação no Virada Salvador.

São quatro espaços com mais de 100 horas de música no evento. A festa gratuita tem dois palcos para o público presente: o Palco Virada, com artistas nacionais, e o Palco Brisa Divas, com artistas locais de grande potência. O festival tem ainda o Super Trio, com muito pagodão e afoxé, e o Escalada Eletrônica, com mais de cinco horas de música eletrônica todos os dias.