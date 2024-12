FESTIVAL VIRADA

Bruno Reis elogia Pedro Tourinho: 'Nunca vi um secretário tão bom quanto ele'

Tourinho anunciou sua saída da Secretaria de Cultura recentemente

O prefeito Bruno Reis elogiou o ex-secretário de Cultura do município, Pedro Tourinho, durante coletiva nesta segunda-feira (30), no Festival Virada Salvador, que chegou ao quarto dia.

“Eu nunca vi um secretário tão bom quanto ele, nem em outras gestões. O trabalho de Pedro elevou Salvador. A minha equipe da Cultura nestes 2 anos brilhou e fizemos mais que o governo do Estado nesses quase 20 anos”, disparou.

Falando do festival, Bruno falou a importância da diversidade etária do público, ressaltando que a line-up desta noite, com Matuê, Gustavo Mioto e Henry Freitas, é para a juventude aproveitar.