Com mini fã no palco, Simone Mendes agita Festival Virada Salvador

A cantora se apresentou pela segunda vez consecutiva no Festival

Anna Luiza Santos

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 00:54

Show de Simone Mendes no Festival Virada Salvador Crédito: Anna Luiza Santos/CORREIO

A sertaneja Simone Mendes foi a terceira atração do Festival da Virada Salvador neste domingo (29). Abrindo o show com o sucesso “Erro Gostoso”, a cantora não deixou de gritar o seu famoso “chora miséria”.

Baiana de Uibaí, cidade a 511 km de Salvador, Simone arrastou o público com os seus sucessos da carreira solo, mas não faltou os hits da época em que era dupla de sua irmã, Simaria, e as antigos de As Coleguinhas.

No show teve espaço até para os baixinhos. Simone chamou uma mini fã para subir no palco. A pequena, chamada Samantha, de 8 anos, já tinha feito uma participação especial no show de Mendes no Festival da Virada no ano passado.

Já na multidão estava Cislayne Torres (28) com uma faixa preta brilhosa na testa levando o nome de sua ídola. Mesmo sendo fã há mais de 7 anos, este foi o primeiro show de Simone Mendes que Cislayne teve a oportunidade de ver ao vivo.

“As músicas dela são memórias afetivas da minha vida. “Mulher Foda” foi a trilha sonora da minha recente separação e foi o som que me fez enxugar as lágrimas e superar as dores”, detalhou a soteropolitana de 28 anos.

Há quem diga que na muvuca de shows não é possível fazer novas amizades por conta do barulho, empurra-empurra e confusões. Mas, do outro lado da Arena Canto da Cidade, essa teoria foi refutada.

Regiane Ferreira (28) estava na grade esperando por Simone com seu amigo João Lucas (21). Os dois se conheceram no Festival da Virada de 2023 e a partir daí não se largaram mais. Só neste ano, os dois já foram juntos a quatro shows de Simone Mendes.

Com as letras na ponta da língua e as coreografias na ponta do pé, para Regiane e João, presenciar o show da sertaneja no Festival representa o fortalecimento da amizade.

“O show de Simone me fez encontrar amigos que são para a vida. Estar aqui hoje é o reforço disso e quando tiver mais shows, continuaremos no meio da multidão pra cantar todas as músicas juntos”, disse Regiane.

A sofrência da sertaneja embalou também as dores de amor de João. “Terminei um namoro na sexta-feira e hoje estou aqui com o coração a mil esperando ela cantar pra chorar, mas também superar esse romance”, desabafou o jovem.