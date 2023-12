Dos 8 aos 80: Festival Virada Salvador contempla todas as gerações

Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

As pequenas Julia e Liz, de 6 e 7 anos, só ficaram sabendo que veriam o show da cantora preferida quando estavam a caminho da Arena Daniela Mercury, na tarde deste sábado (30). As mães preferiram surpreender as pequenas, que são fãs da cantora sertaneja Ana Castela. "A gente preferiu falar só na hora para não criar expectativa caso não desse certo", contou a fisioterapeuta Ana Araújo. Felizmente para as meninas, tudo correu bem e elas vão curtir o primeiro show da vida no terceiro dia do Festival Virada Salvador.

Não importa se você tem 8 ou 80 anos, o festival contempla todas as idades e tem espaço de sobra para todo mundo. Prova disso são as dezenas de fãs mirins que aguardavam a apresentação de Ana Castela, prevista para subir no palco principal às 17h45. Esta é a segunda vez da cantora na capital baiana, onde participou do Salvador Fest, em junho. Vestidas de camisetas estampadas com o rosto da cantora e meias de cano longo, as meninas, mesmo tímidas, estavam ansiosas para o show. "Na verdade, eu acho que a ficha delas ainda não caiu", comentou Ana Araújo.

Quem traz a criançada para curtir o final de tarde no Festival, aproveita para levar os pequenos nos brinquedos do evento. Além da tradicional Roda Gigante, que continua sendo a queridinha do público, são opções o Tobogã e o Viking. Enquanto Ana Castela não começava a sua apresentação, Marcos Pereira convencia o filho Marcos, de 7 anos, a subir na Roda Gigante. O pequeno ficou receoso quando se deparou com o tamanho do brinquedo. "Eu vim só para trazer ele e, depois do show, vamos embora. A mãe dele ficou em casa com o nosso filho recém nascido", disse o pai. De dia, a fila nos brinquedos ainda não estava tão movimentada.

Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Para Alci Santos Oliveira, de 81 anos, o Festival da Virada Salvador é uma prévia do que virá em fevereiro. A idosa não vê a hora de curtir os blocos de Carnaval, folia que participa todos os anos religiosamente. "Eu moro aqui pertinho, na Boca do Rio. Vim a pé para ver o movimento e os primeiros shows. Está bem tranquilo e organizado", disse Alci, que estava acompanhada da filha Ana Lúcia Silva, 60.

Se a festa é para todas as idades, o que não falta são famílias completas que curtem os shows. Entre as mais animadas está a dupla de mãe e filha, formada por Silva Maria, 63, e Creuza Reis, 42. Juntas, elas marcaram presença em todos os três dias de Festival e garantem que vão estar pertinho do palco quando Ivete fizer a contagem no domingo (31).

"A festa está uma maravilha. Ficamos até o amanhecer todos os dias e hoje vamos ficar até de manhã também", falou Creuza. Não importa o gênero musical, a dupla cai na dança independente de quem for a atração no palco. Mas um artista ganhou o coração tanto da mãe quanto da filha. "Léo Santana foi o mais legal, eu amo aquele homem", disse Silva Maria. O cantor foi um dos últimos a se apresentar no segundo dia da festa.

Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Além de Ana Castela, ainda vão se apresentar neste sábado (30) os artistas João Gomes, Pabllo Vittar, Leonardo, Vintage Culture, Claudia Leitte e Xanddy Harmonia. No supertrio, a festa fica por conta do Cortejo Afro, Chicafé, A Dama e FitDance. Já no Palco Brisa, as cantoras Libre Ana, Cinara, Thathi, Nêssa, Maya, Vanessa Borges e Dai se apresentarão.