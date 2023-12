Noite da virada terá Ivete, mais diversidade e fogos menos barulhentos

Ivete Sangalo comanda virada em Salvador mais um ano. Crédito: Divulgação

Já era tradição: a cada réveillon, o bancário Breno Lessa, 41 anos, buscava um novo destino brasileiro para conhecer. Nunca repetia a rota – até que, no ano passado, conheceu a virada do ano em Salvador. Aí a tradição mudou. “Será a primeira vez que vou repetir o lugar. Como é tudo bem diverso, ficará parecendo algo novo”, explica.



O mineiro é uma das milhares de pessoas que escolheu recepcionar o ano novo no Festival Virada, na Boca do Rio. O evento começou há três dias, mas chega ao ápice, claro, na noite de 31 de dezembro. Serão sete atrações no placo principal da Arena Daniela Mercury, entre elas Bell Marques, Simone Mendes e Ivete Sangalo.

É Ivete, inclusive, quem fará a contagem regressiva para 2024. Nos últimos dez anos, ela é a artista que mais vezes ocupou esse papel – foram oito vezes desde 2010. Até em 2017, grávida das gêmeas Helena e Marina, a artista contou junto com o público os segundos para a chegada do ano novo.

por Ivete Sangalo - Cantora está em clima de festejo também pela comemoração dos 30 anos de carreira. "Não tem nada mais prazeroso do que tocar num lugar que você ama, que é seu canto, sua casa. E se dedicar tanto para fazer um grande show, pois a chegada do Ano novo é uma data muito especial, emblemática e fica na memoria afetiva das pessoas. Então, eu tenho imensa alegria de ser daqui e fazer parte dessa grade de artistas."

Quando a contagem regressiva terminar, o público acompanhará duas queimas de fogo consecutivas: uma montada próxima da Arena, no mar, e outra a 20 quilômetros de distância. O show pirotécnico terá 15 minutos. Ivete ficará no palco até pelo menos 1h45, seguida por Simone Mendes. A noite de renovação será, também, de diversidade.

Breno, no canto direito, com amigos no Festival Virada 2022. Crédito: Acervo pessoal

No palco principal, terá espaço o axé (com Bell, Ivete e Lincoln), o trap (com Xamã), e o sertanejo ((com Simone, Jorge e Matheus, e Thiago Aquino). Em outro palco, o chamado super trio, haverá pagode (Ed City) e bloco afro (Ilê Aiyê).

por Breno Andrade. - Bancário. "Quando a gente olha o réveillon de Salvador e outros, não tem comparação. A seleção [de artistas] é excelente e gratuita. Mesmo pagando hospedagem, a vinda, fica até mais barato vir para cá. Está sendo, no Brasil, a melhor opção de Reveillon. E se você quiser ir em camarote, ainda pode fazer isso."

Breno vive em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, e chegou a Salvador na última sexta-feira (29), para aproveitar a cidade e o restante do festival. Hospedado próximo à festa, ele terá a companhia de amigos de São Paulo e Florianópolis.

“Para mim, o mais bonito de Salvador é a diversidade, religiosa, sexual, de tudo. É uma cidade que acolhe públicos e raças, e isso contagia”, diz.

Um festival para chamar de nosso: como tudo começou

A chegada do novo ano é celebrada, com queima de fogos, desde o primeiro dia do festival. O tempo de duração da pirotecnia tem sido progressivo: começou com 3 minutos, passou a seis, depois a nove, e, por último, os 15 minutos para celebrar o ano novo.

Um dos responsáveis pelo show é Ricardo Ferreira, 48, que compartilha as mudanças do evento em relação ao do ano passado. A primeira delas é nas imagens formadas no céu.

por Ricardo Ferreira - Piro designer. "O mundo pirotécnico parou durante dois anos, então paramos os projetos que tínhamos de trazer diferentes e novos efeitos. Vamos usar muito efeito cascata, dourado e prateado, para simbolizar a esperança, renovação, e que esses sentimentos fiquem na memória das pessoas."

Mas a principal alteração é a redução de ruídos: no ano passado, o ruído batia os 105 decibéis, já neste ano não passarão de 70. “Nós evoluímos muito na produção com baixo ruído, respeitando, por exemplo, pessoas no espectro autista e os pets”, explica Ricardo.

O som da noite fica a cargo da música. São ao menos 12 horas de música todos os dias, em três palcos do festival — além do principal e do super trio, há o Palco Brisas. Na noite de 31 de dezembro, apresentam-se por lá artistas como Melly.

por Christiane Gomes - Psicóloga clínica e hospitalar. "A música ativa áreas do nosso cérebro que estão diretamente ligadas à memória, a atenção, cognição. O fato inconteste é que a música agrega pessoas, melodias são línguas universais e letras de canções produzem também um efeito identitário e de pertencimento, além de traduzir sentimentos, bons e ruins que sentimos. "

Segundo Gomes, a junção entre música e virada do ano pode ter ainda mais significados. “O momento da virada do ano, para muitos, é um momento de alegria, de recomeço e passar esse período com as atrações musicais que mais se identificam, traz momentos ainda mais memoráveis para recordar”.

A combinação entre música e réveillon, em um festival público, completa 10 anos neste ano. Até dezembro de 2013, o principal evento de réveillon em Salvador acontecia no Farol da Barra. A celebração, no entanto, mudou de endereço, tamanho e formato ao longo dos anos

A primeira alteração aconteceu em 2013, quando os festejos saíram da Barra, onde só acontecia a queima de fogos, para o Comércio. A mudança aconteceu devido às obras de revitalização na Barra. No novo endereço, foi montado um palco para apresentações musicais.

O ano de 2014 foi recebido, naquela ocasião, com a apresentação conjunta de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Na época, a ideia da gestão municipal era tornar a virada do ano mais um atrativo da cidade.

por Isaac Edington - Presidente da Empresa Salvador Turismo, que realiza o Festival Virada. "A ideia era usar como mais uma oportunidade de promoção de Salvador. O nosso produto maior é o carnaval. Então, a ideia é que começássemos a atrair em outro produto e conseguíssemos desenvolver ainda mais a economia."

Quatro anos depois da primeira edição, uma nova mudança se torna necessária: a demanda de público no Comércio havia crescido acima do que a estrutura montada no local poderia suportar, e a Prefeitura de Salvador decide migrar a sede do festival do Comércio para a Boca do Rio, onde foi criada a Arena Daniela Mercury.

Desde então, o festival ganhou mais dias de festa – neste ano, são cinco, e o público deve chegar a dois milhões de pessoas. A expectativa é que R$ 500 milhões sejam injetados na cidade durante o festival. Por dia, cinco mil pessoas trabalham para deixá-lo pronto. “Nos posicionamos, e hoje, realizamos maior festival de música em espaço publico do Brasil”, avalia Edington.

A cada ano, a festa no dia 1º de janeiro também cresce. A atração principal, e que dá nome a arena do festival, é Daniela Mercury, que levará o show em comemoração aos 40 anos de carreira para o palco.

Turistas buscam Salvador para viver o verão

O réveillon em Salvador também atrai quem busca viver a cidade – as praias, a vida noturna, a religiosidade, o misticismo.

por Susana Nascimento, 55 - Aposentada, vive no Rio de Janeiro há 30 anos. "Passo boa parte do dia na praia, volto tarde para a casa com minha família, relaxo. O ano novo vai chegando todos os dias, porque é muita coisa acontecendo, um movimento de verão mesmo que combina demais."

Há seis anos consecutivos, ela passa o réveillon em Salvador, onde cumpre sempre uma agenda parecida. “Além da praia, preciso ir à Igreja do Bonfim, agradecer pelo que passou, e pedir também pelo próximo”, conta ela, que volta para o Rio no dia 10 de janeiro.

A estimativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) é que Salvador receba mais de 3 milhões de turistas entre dezembro de 2023 e março de 2024.

Esta será a primeira vez que o uruguaio Felipe Lalinde, 27, passará o réveillon em Salvador, onde fica até o dia 8 de janeiro.

Felipe, uruguaio, decidiu vir passar o réveillon em Salvador. Crédito: Acervo pessoal

por Felipe Lalinde. - Designer e empresário, que namora uma baiana, chegou em Salvador na última quinta. "É uma cidade muito diferenciada, muita história e uma riqueza cultural muito grande, as pessoas são muito legais também."

O casal irá ao Festival da Virada, mas reservou a noite de 31 de dezembro para um encontro em família, em um evento privado.

Logo depois de voltar para o Uruguai, no dia 8 de janeiro, chegarão por aqui o pai, madrasta e irmã de Lalinde. “Eles estavam procurando um lugar legal para passar as férias e aqui tem tanto praias como rolês muito interessantes”.