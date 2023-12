Passarela liga Palco Virada e Palco Super Trio no Festival Virada Salvador

Uma passarela liga o Palco Virada ao Super Trio, na Arena Daniela Mercury, onde acontece o Festival Virada Salvador. Com a estrutura nova, os artistas que se apresentam no Dragão, como é chamado o trio elétrico, transitam por cima do público, observando a festa de cima no trajeto.



Este ano, o Super Trio é uma das inovações do festival. As atrações se apresentam no trio de forma intercalada com os shows do Palco Virada, o que garante ao público música o tempo inteiro. São 12 horas de música por dia. A passarela garante uma interação maior do público com os artistas.