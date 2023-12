Xanddy faz balanço do 1° ano em carreira solo no Festival Virada Salvador

Xanddy no Festival Virada Salvador. Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

O cantor Xanddy Harmonia fez uma avaliação do primeiro ano como carreira solo desde que saiu do grupo Harmonia do Samba. Na visão do artista, o sucesso do projeto se reflete na quantidade de participações especiais ao longo de todas apresentações que ele teve.



"2023 foi um ano de muitas conquistas. Assim, dessa fase diferente, mas muito especial na minha vida. Eu tô muito feliz, porque [foi como] um abraço que eu recebi do país inteiro com o espaço, com espaço pra essa nova jornada. Foi algo que realmente me impactou bastante, ainda me impacta muito", disse o artista, responsável por encerrar a noite deste sábado (30), no Festival Virada Salvador. A esposa dele, a dançarina e apresentadora Carla Perez, também marcou presença no terceiro dia de festa.

"Eu acredito muito que isso, porque todo o time, todos os meus companheiros, meus amigos que estão comigo, uma grande parte, vieram comigo nessa nova empreitada. E os desafios que foram enfrentados e que tudo deu muito certo. Desde o Verão passado, nós tivemos uma ‘A Melhor Segunda’ histórica, com mais de 30 mil pessoas dentro da Arena Fonte Nova, tivemos as edições itinerantes, aí a estreia do bloco ‘Daquele Jeito’ também foi algo impressionante que eu só tenho a agradecer", acrescentou.

"A Melhor Segunda do pré-Carnaval"

Em 2024, além da já tradicional "A Melhor Segunda", Xanddy vai contar com uma apresentação especial. Isso porque o evento contará com uma versão aberta ao público, marcada para o dia 5 de fevereiro, evento noticiado com exclusividade pelo Alô Alô Bahia. A projeção dele é que o evento cresça ainda mais.

"A gente vem com ‘A Melhor Segunda’, inclusive recebendo alguns convidados que participaram do projeto, que é o Pericão, que é o Dilsinho, o João Gomes. Na primeira edição, dia 8, a gente já tem já essa carinha, esse gostinho, o sabor do projeto. A segunda edição é dia 22, com o Tiee,Sorriso Maroto, Xande de Pilares, meu xará. Vai ser uma edição com uma cara muito de samba, vai ser bem legal. Eu acho que é a continuidade do que a gente tem feito, do que a gente tem planejado, porque tem tudo dado muito certo", disse Xanddy.

Segundo ele, as músicas do seu novo projeto, "Nascendo de Novo", estão sendo bem aceitas pelo público. "Está sendo incrível. Inclusive hoje - no repertório do Festival Virada Salvador - nós teremos quatro músicas do projeto pela aceitação, pelo que o povo tem falado, da forma que o povo tem recebido. Só temos muito a comemorar e dar continuidade nesse ano de 2024", concluiu o cantor.

Após se apresentar mais cedo no Festival Virada Salvador, Pabllo Vittar reuniu amigos - como A Dama - e O Kannalha para curtir uma parte do show do ex-Harmonia do Samba.

Programação

O Festival Virada Salvador acontece até segunda-feira (1º), na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. A programação completa do palco principal e palcos alternativos pode ser acessada neste site ou na página @viradasalvador no Instagram. O festival está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da Prefeitura de Salvador.