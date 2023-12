Zé Vaqueiro sobe ao palco do Festival Virada Salvador e coloca os casais para dançar juntinho

Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Zé Vaqueiro subiu ao palco e agora é o momento dos casais. As canções românticas de um dos principais representantes do gênero musical piseiro convidou muita gente a dançar agarradinho na Arena Daniela Mercury, na noite desta quinta-feira (28). Dono dos hits ‘Volta Comigo BB’, ‘Tenho Medo’ e ‘Cangote’, ele está se apresentando pela segunda vez no Festival Virada Salvador.



Antes da apresentação, o artista conversou com os jornalistas e disse que é a segunda vez que vem a Salvador.

"Sempre que eu volto aos lugares que já toquei isso me deixa com o coração mais confortável. É uma honra e um prazer maravilhoso mais uma vez estar trazendo alegria e nosso show para as pessoas que vão curtir o festival", disse.

O público acompanhou em coro muitas das músicas do cantor pernambucano. Zé Vaqueiro levou para o palco os sucessos do álbum O Original, lançado em 2020, além de outros trabalhos. Na canção Letícia, um dos primeiros hits do artista, ele diz “só saio do bar com você ou com a polícia”. O promotor de vendas Isaias Alves, 34 anos, disse que está no mesmo clima.

“A festa está ótima. Hoje eu só vou embora no lixo. O pior é que eu também tenho uma história com uma Letícia que não terminou muito bem, mas faz parte. Zé Vaqueiro é romantismo e o pisiero é o sucesso do momento”, disse, afirmando que já superou a Letícia da vida real. Os amigos negaram.

O enfermeiro Anderson Mendes, 45, foi acompanhado da esposa e também aproveitou bastante o show: “A gente já foi em outros shows dele e esse superou as expectativas.”

