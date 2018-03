Após apagão, 24 bairros de Salvador e outras seis cidades estão sem água

Previsão é que o fornecimento seja regularizado até sábado (24)

O apagão que atingiu a Bahia na quarta-feira (21) ainda tem reflexos para os baianos nesta quinta-feira (22). Moradores de pelo menos 24 bairros da capital baiana e de localidades de outras seis cidades estão com fornecimento de água interrompido.

A Embasa informou que, por conta da queda de energia ocorrida por volta das 15h45 de quarta-feira (21), o processo de produção e distribuição do sistema integrado de abastecimento de água (SIAA) da Região Metropolitana de Salvador foi interrompido. A previsão é que o fornecimento seja regularizado até sábado (24).

"Somente por volta das 2 horas da madrugada, os sistemas da empresa restabeleceram sua capacidade operacional plena. Por isso, em algumas localidades de Salvador, o fornecimento de água ainda está sendo regularizado gradativamente, com previsão de restabelecimento completo em até 72 horas", disse a Embasa.



Os bairros de Salvador que estão sem água são: Liberdade, IAPI, Curuzu, Tancredo Neves, Novo Horizonte, Sussuarana, Pernambués, Pau Miúdo, Caixa Dágua, Nazaré, Cosme de Farias, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Engelho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Ipitanga, Ilha Amarela, Plataforma, Pirajá, Marechal Rondon, Sete de Abril, São Marcos e Pau da Lima. Ilha de Maré.

Já na Região Metropolitana estão impecatos com o fornecimento de água: Simões Filho (nas localidades Goés Calmon, Cia I e Cia II); Camaçari (em Bairro Novo, Gleba E, Parque Verde II e Pólo Plast); Dias Dávila (em Cristo Rei, Lessa e Genaro); além de Madre de Deus, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé.