Aprenda a fazer drinques refrescantes para o Verão com até R$ 50

Barmans de três restaurantes de Salvador ensinaram a preparar quatro coquetéis

Nesse calorzão de Salvador, tem coisa melhor do que tomar um bom drinque gelado para refrescar? E se te disséssemos que é possível preparar um maravilhoso coquetel para a galera toda, com o orçamento total de até R$ 50? Temos opção com vodca, rum, cachaça e até vinho. Curtiu?

Primeiro, vamos às dicas. Logo de cara: use o açúcar que já tem em casa. Se não tiver, faça o fit ou peça um pouco para os vizinhos. Também se programe e aproveite a água de casa para fazer gelo. “Se não possuir muitas cubas, vale colocar a água num saco, congelar e quebrar tudo. E, em vez de usar bebida importada, vá numa versão nacional. Existem opções muito boas no mercado”, lembra Paulo Vitor, um dos barmans do Chupito, no Rio Vermelho, ao lado de Matheus Augusto.

O Bazar convidou a dupla, mais Seu Edson, autor dos coquetéis da Steaking Espetaria & Drinks, e Gabriel Guerra, sócio do Larribar, para criar algumas opções de bebidas baratinhas e fáceis de se reproduzir em casa.

O projeto Sou Verão é realizado pelo Correio e conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio de O Boticário.

Coroa de frade sai por R$ 39

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

Coroa de Frade, por Gabriel Guerra, do Larribar

Ingredientes

960 ml de cachaça envelhecida (R$ 20); xarope de hibisco (R$ 5), açúcar; 500g de limão siciliano (R$ 9); 500ml de água com gás (R$ 2); gelo e canela (R$ 3)

Preparo

Faça um chá bem concentrado

de hibisco e leve ao fogo baixo, junto com a mesma medida de açúcar. Dilua e espere resfriar. Ponha na coqueteleira (se não tiver, serve um squeeze) 60ml da cachaça, 30ml do xarope, 25ml de sumo de limão siciliano e um copo com gelo. Bata. Coloque o conteúdo em um copo longo. Complete com água com gás - cerca de 60ml. “Por cima, é legal finalizar com um pauzinho de canela e um zest (uma raspa mais comprida) do limão”, ensina Gabriel.

R$ 39 fica o preço da bebida.”Você pode encontrar cachaças de boa qualidade por um preço razoável no Brasil. Só prefira, para esta receita, uma opção envelhecida - e, De preferência, em um barril de carvalho”, fala Gabriel. “A preparação é fácil, dá para qualquer pessoa fazer". O drinque foi incluído esta semana no menu do Larribar.

Moscow Mule custa R$ 47

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

Moscow Mule, por Paulo Vitor e Matheus Augusto, do Chupito

Ingredientes

1 litro de vodka (R$ 27); 500g de limão siciliano (R$ 9); xarope de gengibre feito com gengibre (R$ 4), raspas de limão siciliano, canela (R$ 3), cravo (R$ 4) água, açúcar e gelo.

Preparo

Começe com a preparação do xarope. Misture 100g de gengibre, 500ml de água, 300ml de açúcar, três paus de canela, três cravos e a casca do limão siciliano e cozinhe por 1 hora, em fogo brando. Depois, coe - o líquido será seu xarope. Ponha na coqueteleira 50ml da vodka, 30ml do xarope, 15ml de sumo do limão siciliano e gelo. Bata. Ponha em uma caneca metálica (é assim que a bebida é servida, seguindo uma tradição mundial). Complete com água.

R$ 47 é o preço do drinque. No Chupito, o coquetel ainda é finalizado com uma espuma, feita com três partes de creme de leite fresco e duas partes do xarope de gengibre. “Pode misturar no liquidificador ou bater bem na coqueteleira até ficar aerado”, conta Juli Holler, sócia do restaurante.

Tinto de Verano sai por R$ 33,50

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

Tinto de Verano, por Paulo Vitor e Matheus Augusto, do Chupito

Ingredientes

750ml de vinho tinto seco (R$ 22); 500ml de refrigerante citrus (R$ 6); 250 g de limão siciliano (R$ 4,50) e 250g de laranja (R$ 1).

Preparo

Misture três partes do vinho para duas partes do refrigerante citrus. Por exemplo, 750ml da bebida alcoólica para 500ml da outra. Adicione uma fatia do limão siciliano, uma fatia de laranja e pedras de gelo. “Como haverá a combinação com o refrigerante, não é necessário usar um vinho muito caro. Um seco, com preço de cerca de R$ 20, funciona”, diz Juli Holler, sócia do Chupito. “O povo da Espanha toma muito esse drinque no Verão, já que é uma bebida bem fresca”, diz.

R$ 33,50 será o valor médio de 1,5 litro do drinque, usando ingredientes comprados em mercados da capital baiana.

Renato Santana/Divulgação

Summer Feelings, por Seu Edson, da Steaking Espetaria & Drinks

Ingredientes

1 litro de rum (R$ 27); um maço de hortelã (R$ 3); 500g de maracujá (R$ 3); 500g de limão taiti (R$ 3); 500ml de refrigerante de limão (R$ 5) e açúcar.

Preparo

Inicie botando gelo na taça, para deixá-la bem gelada. Ponha no liquidificador o sumo de um maracujá com uma colher e meia de açúcar. Adicione uma dose de rum e três pedras de gelo. Bata pausadamente. Coe o resultado e reserve. Em outro copo, junte 10 folhas de hortelã com um pouco de açúcar e amasse. Inclua o sumo de um limão taiti e amasse novamente. Coe. Na taça gelada, deixe algumas pedras de gelo e derrame o maracujá, o néctar do limão e complete com o refrigerante.

R$ 41 custa o coquetel. “Como é montado, é fácil de fazer”, diz Seu Edson. O drinque é um dos mais pedidos da espetaria.