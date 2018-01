Baianos e turistas celebram São Lázaro neste domingo (28)

Programação religiosa terá missas e procissão

Há 35 anos a carioca Mirian Mattos Andrade, 62 anos, repete o mesmo ritual no último final de semana do mês de janeiro: vir a Salvador para participar da festa de São Lázaro. "Sou devota há 35 anos e só tenho a agradecer pela minha saúde e pela minha família. Sempre fui atendida em tudo que pedi", conta a turista, que chegou cedo neste domingo (28) à igreja de São Lázaro na Federação para a festa do dia do santo.

Pela manhã, missas são celebradas na paróquia e à tarde será realizada uma procissão. Miriam vai participar de tudo e, de quebra, ainda vai ficar para o Dia de Iemanjá. "É quando vou completar 63 anos. Todo ano faço a mesma coisa, venho para São Lázaro e fico para Iemanjá. Só não fico para o Carnaval porque o marido não vai gostar nada", diz, aos risos.

Já o contador Otávio Castelhano, 58 anos, é devoto de São Lázaro há nove anos. Ele chegou a Salvador no começo de janeiro e já participou da Lavagem do Bonfim. "Sou umbandista e devoto de São Lázaro no sincretismo religioso. É o santo da cura, da proteção, da bênção", diz ele.

A dona de casa Maria das Graças Santos, 57, veio de Irará, no interior da Bahia, para a celebração. Há dez anos, ela, que é diabética, teve um ferimento na perna. "Todos os médicos diziam que ia precisar amputar. Fiz uma promessa para São Lázaro e me curei", conta ela, que virou devota desde então. "Tudo que eu peço ele me dá. Por isso venho todo ano agradecer", afirma.

A baiana Janete Souza, 63 anos, participa há 30 da celebração e se autointitula a primeira baiana da festa de São Lázaro. "Tudo começou com uma promessa que fiz para que minha filha pudesse andar. Ela tinha um problema nas pernas. Ela se recuperou e me tornei devota", revela.

A festa tem missas 7h, 9h, 11h e 15h. A procissão sairá da igreja, por volta das 13h, dá a volta no Alto das Pombas e retorna à paróquia.

Neste domingo (28), haverá interdição do tráfego de veículos, das 05h às 19h, nas seguintes vias: Rua Professor Aristides Novis, no trecho entre as intersecções com as ruas Professor Severo Pessoa, Padre Camilo Torrende e o Largo de São Lázaro. Os veículos do Sistema de Transporte Coletico (STEC), deverão retornar pela rua Padre Camilo Torrend.

Também haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 16h, no Largo de São Lázaro, onde acontece a saída; rua Professor Aristides Novis; rua Caetano Moura; Largo do Campo Santo; rua Caetano Mura; rua Severo Pessoa; rua Professor Aristides Novis; e Largo de São Lázaro, para a chegada