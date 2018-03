Baianos voltam aos supermercados, diz pesquisa

Por Flávio Oliveira

Sinais de que o consumo começa a se recuperar começam a aparecer nos carrinhos dos supermercados. De acordo com um levantamento feito com exclusividade para o CORREIO pela Kantar Worldpanel, uma das maiores empresas de pesquisa de mercado em atuação no Brasil, a frequência de compra na Bahia aumentou 1,8%, enquanto no Brasil houve queda de 1,7% nacomparação de 2017 frente a 2016. No Nordeste, a queda no mesmo período foi maior que na média nacional: 4,5%. O estudo tabém aponta que o consumidor baiano optou mais por produtos com embalagens de menor gramatura e consequentemene menor preço, o que levou o estado a registar um crescimento na venda de unidades na ordem de 8,5%. Neste item, a média nacional apresentou crescimento de 3,6%.

Mais pão

pelo menos quatro produtos voltaram a integrar a cesta de compras dos baianos. A empresa, especialista em comportamento de consumo, identificou que o pão industrializado (6,3%), a batata congelada (2,5%), o azeite (0,7%) e o requeijão (0,4%) foram os que mais cresceram em ponto de penetração (p.p) na comparação entre os anos de 2016 e 2017. Na Bahia, uma unidade de p.p corresponde a 35.711 lares. O

Sem manteiga

O pão está de volta, mas o baiano ainda está receoso em gastar comprando manteiga. Na comparação entre 2016 e 2017, mesmo crescendo em ponto de penetração no país com alta de 4,1% (maior entre todos os itens avaliados na pesquisa), na Bahia o p.p da manteiga caiu 0,8%. Em 2015, o pp da manteiga por estas bandas era 62%, contra 35% da média nacional.





'Comida di Buteco' chega a Lauro de Freitas



O concurso Comida di Buteco está expandindo sua participação na Bahia e no Brasil. Em sua 11ª edição no estado, esta será a primeira vez que o evento contará com a presença de butecos da cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na disputa do melhor petisco, atendimento, temperatura de bebida e higiene. Ao todo, 34 estabelecimentos baianos serão avaliados pelo público geral e jurados de 13 de abril a 13 de maio. O vencedor vai representar a Bahia na disputa do título de Melhor Buteco do Brasil, que será anunciado em julho. Em todo o Brasil são quase 600 butecos. Neste ano, além de lauro de Freitasm entram pela primeira vez na disputa os butecos de Florianópolis (SC). No ano passado, o concurso criou 6 mil postos de empregos e engajou mais de 5 milhões de pessoas, que visitaram os estabelecimentos participantes e reuniram mais de 520 mil votos em todo o Brasil, gerando um impacto de R$ 140 milhões em toda a cadeia produtiva do segmento de bares no país.



13º cada vez mais antecipado

Apesar de os sinais de rcuperação estarem cada vez mais claros, pagar as contas em dia ainda está muito difícil. Levantamento realizado pelo Itaú Unibanco aponta aumento na procura por antecipação de 13º salário na Bahia em 2017. O crescimento foi de 30,7% no volume de recursos liberados em comparação com 2016. A quantidade de contratos aumentou 40,3% na mesma base de comparação. A linha de crédito tem juros menores que o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito por ter maior garantia de pagamento.





FIQUE POR DENTRO

Emagrecimento - Vitória da Conquista será a segunda cidade do país a receber uma franquia da academia Hiit20, especializada em programas de emagrecimento. A unidade deve iniciar a operaçao em três meses. Outras cidades baianas, como Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna estão nos planos de expansão da marca. O investimento para abrir uma unidade varia de R$ 140 mil a R$ 180 mil.

Cadastro positivo - Pesquisa da Serasa a pedido da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) para mostrar os benefícios potenciais do novo Cadastro Positivo - que prevê a inclusão automática do consumidor na listagem - aponta que o instrumento pode injetar R$ 48 bilhões na economia baiana e possibilitar acesso ao crédito para um contingente adicional de cerca de 1,5 milhão de consumidores. A ideia do cadastro positivo é valorizar os consumidores que pagam suas contas em dia, que uma vez identificados por bancos, financeiras, lojas e cartões de crédito, poderiam negociar redução nas taxas de juros. O instrumento nunca pegou no Brasil porque para fazer parte do cadastro o consumidor teria que se inscrever e abrir mão de parte de seu sigilo.

Recorde - "Em 2017, o Banco do Nordeste alcançou seu recorde histórico de aplicações totais, com R$ 26,4 bilhões, bem como em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), com R$ 15,9 bilhões investidos na economia da Região. Somente no âmbito do microcrédito alcançamos a marca inédita de R$ 10,3 bilhões em favor dos microempreendedores urbanos e rurais". As informações foram feitas pelo presidente do banco, Romildo Rolim.

Grafite - A Tintas Sherwin-Williams é a única apoiadora do ª edição do Festival de Graffiti Bahia de Todas as Cores – BTC. Realizado entre os dias 22 e 25 de março, o evento reunirá mais de 100 artistas nacionais e internacionais, para atividades formativas, socioculturais e artísticas, e fará também uma homenagem aos 60 anos da cidade de Candeias.