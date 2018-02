Bruno Gagliasso filma violência de policiais no Carnaval de Salvador: 'Vergonha'

"Absurdo. Ele não fez nada, cara", grita Bruno diante da cena em que um agente agride um folião com um cassetete

Não foi só a alegria de levar a filha Titi e a mulher Giovana Ewabank à Saída do Ilê, no sábado (10), que marcou o Carnaval de Bruno Gagliasso, em Salvador. De cima do trio do bloco Camaleão, puxado pelo cantor Bell Marques, neste domingo (11), o ator demonstrou indignação ao ver a ação policial contra foliões na pipoca.

As imagens das agressões no Carnaval de Salvador foram transmitidas pelo ator em seu perfil no Instagram, que é seguido por mais de 10 milhões de pessoas. As agressões aos foliões foram feitas no circuito Barra-Ondina.

"Absurdo. Ele não fez nada, cara", diz Bruno diante da cena em que um agente agride um folião com um cassetete. É possível ouvir a voz da mulher do ator, Giovana, tentar defender o folião: "Ele não fez nada. O cara estava só passando".

Uma das imagens é compartilhada com a legenda: "Essa é a polícia que você quer? Vergonha", questiona. As agressões dos policiais são transmitidas pelo ator enquanto Bell canta 'Deixa meu amor te levar' sem interromper a canção.

O ator divulgou cinco vídeos em sua conta na rede social.

Em nota a Polícia Militar informou que o policiamento no Carnaval de Salvador é "muito complexo por reunir quase dois milhões de foliões em uma festa com pouco registro de ocorrências graves".

Além disso, a PM infomou que os policiais são orientados a atuar sempre de forma "preventiva" a manter a ordem pública. "A PM ressalta que a orientação aos policiais militares que atuam no Carnaval é sempre usar a força necessária e de forma moderada e, como resultado, anualmente a corporação é reconhecida como o melhor serviço público prestado na folia baiana", informou a nota.



Ainda segundo a PM, todos os possíveis casos de excesso identificados serão apurados pela corregedoria, com o apoio dos órgãos de controle.

Temporada em Salvador

Até o dia 16, a família fica na casa de Regina Casé no Santo Antônio Além do Carmo, segundo a coluna Alô Alô CORREIO. Eles vieram passar o Carnaval na cidade, acompanhado da filha, de familiares e um grupo grande de amigos, e se instalaram no imóvel, que foi alugado com a estrutura que a apresentadora mantém, incluindo os empregados.

Em janeiro, a família já esteve em Salvador. Na ocasião, Giovanna foi jurada da 39ª edição da Noite da Beleza Negra, que escolheu Jéssica Almeida Nascimento dos Santos, 19 anos, como a Deusa do Ébano 2018. Ela contou como foi a experiência da tia no bloco pelas redes sociais.

“Quem diria que minha filha com apenas 4 anos de vida me traria tantas alegrias, cultura e conhecimento”, escreveu Giovanna. Batizada de Chissomo, a pequena Titi nasceu no Malawi e foi adotada pela atriz e pelo marido, o também ator Bruno Gagliasso, em 2016. A atriz viu a filha pela primeira vez quando visitou um abrigo de órgãos na capital do país africano, Lilongwe.