Calote à vista

Por Jairo Costa Jr, com Luan Santos

Os dez ex-prefeitos baianos mais endividados por multas e ressarcimentos têm débitos que, somados, chegam a R$ 38 milhões. As dívidas foram impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), devido a irregularidades cometidas por eles em suas gestões. Os valores, quando pagos, vão para os cofres municipais. Quem lidera o ranking é o deputado federal Luiz Caetano (PT), que governou Camaçari por três mandatos e deve R$ 8,7 milhões. Em segundo vem Maria Maia (PMDB), ex-prefeita de Candeias, que tem débitos de R$ 5,9 milhões. O ex-prefeito de Paulo Afonso Raimundo Caires (PSB) é o terceiro, com pendências de R$ 3,6 milhões. Entre os três, Caetano e Caires tentaram voltar em 2016, mas foram derrotados.

Top five

A lista tem ainda Pedro da Campineira (PSD), de Itamaraju, e Orlando Xavier (PR), de Casa Nova. Eles devem R$ 3,2 milhões e R$ 3,1 milhões, respectivamente. O levantamento foi realizado pela Satélite com base em informações disponíveis no site do TCM.

Só na multidão

Dentre os devedores, apenas a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), ainda ocupa o cargo de chefe do Executivo. Sexta no ranking, ela tem débito de R$ 2,412 milhões, similar ao que deve o correligionário dela, Edson Almeida (R$ 2,410 milhões), de Simões Filho. Newton Lima Silva (Ilhéus), João Melo (Santo Amaro) e José Santana (Campo Formoso) completam o ranking, com dívidas de R$ 1,9 milhão, R$ 1,6 milhão e R$ 1,5 milhão. O ex-prefeito de Teixeira de Freitas Padre Apparecido deixou débito de R$ 5,2 milhões, mas foi retirado da lista por ter falecido em 2016.

"Devemos respeitar todas as religiões e denominações religiosas sem distinção e com igualdade", diz Daniel Almeida, Deputado federal do PCdoB, ao lembrar do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

Preferência cristã

Após reivindicar uma candidatura do PSC ao Senado na Bahia, o presidente nacional do partido, Pastor Everaldo, defende que o comandante estadual, Eliel Santana, entre na disputa. O cacique tem incitado Eliel, mas deixou a decisão nas mãos dele. O deputado federal Irmão Lázaro é outro da sigla cogitado para a corrida. “Eu tenho um compromisso com Lázaro. Se ele quiser, vamos apoiá-lo. Nosso nome é uma possibilidade, mas qualquer definição ficará para março, abril”, diz Eliel. “Não será uma decisão unilateral”, complementa.

Antes do prazo

A meta de fluxo turístico em Salvador determinada pela prefeitura para 2020 foi atingida no ano passado, quando 8,8 milhões de pessoas visitaram a capital baiana. Segundo o secretário do Turismo, Claudio Tinoco, o aumento de 800 mil visitantes registrado entre 2016 e 2017 constava no planejamento estratégico para os próximos três anos.

De volta ao jogo

Depois que o senador Fernando Collor (PTC) anunciou pré-candidatura a presidente, a sigla cogita lançar postulante ao governo ou Senado na Bahia. O objetivo é dar palanque a Collor no estado. “Hoje, estamos com o prefeito ACM Neto, mas podemos ter candidatura majoritária por causa da entrada de Collor na sucessão”, diz o presidente estadual, Ricardo Grey.

Pílula

Em família A vereadora Cátia Rodrigues (PHS) estuda disputar uma cadeira na Assembleia e fazer dobradinha com o marido, o deputado federal Pastor Luciano Braga (PRB). Suplente, o líder religioso quer, agora, uma vaga de titular no Congresso e deve trocar de legenda. A sigla da esposa é um dos possíveis destinos dele.