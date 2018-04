Carreira pública: mais de 31 mil vagas abertas em todo Brasil

Concursos são para todas os níveis de escolaridade; salários podem ultrapassar R$ 22 mil

Mais de 31.568 mil vagas em concurso público estão com inscrições abertas no país. O destaque é a seleção da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que oferece remuneração de R$ 22.178,43 para 100 cargos de ensino superior. As inscrições têm taxa de R$ 240 e vão até 20/4 pelo site vunesp.com.br.

No Rio Grande do Sul, o certame da Defensoria Pública do Estado dispõe de 50 vagas de defensor público, exclusivas para bacharel em Direito e com salário de R$ 22.213,43. Interessados devem se inscrever até 30/4 no site concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 280.

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio tem 16 vagas para nível médio e superior. As inscrições seguem até 19/4 no institutoaocp.org.br, com taxa de R$ 60 para técnicos e R$ 100 para analista. Os selecionados podem receber remuneração de até R$ 12.742,14. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) tem 83 vagas de ensino médio e superior, com salários de R$ 1.331,81 a R$ 7.964,50. Inscrições, no www.fumarc.com.br, por R$ 35 e R$ 70, até 1° de maio.



Confira mais vagas abertas no Brasil

Instituição Vagas Nível Remuneração Inscrição Polícia Militar de Mato Grosso do Sul 438 Médio e Superior R$ 7.089,13 25.06/spdo.ms.gov.br Prefeitura de Santa Lúcia (PR) 22 Todos R$ 3.852,90 27.04/ippec.org.br Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) 59 Todos R$ 4.445,25 27.04/gestaodeconcursos.com.br Prefeitura de Neves Paulista (SP) 23 Todos R$ 3.478,60 27.04/concursos.srdigitalizacoes.com.br

Prefeitura de Campos Sales (CE) 249 Todos R$ 7,500.00 29.04/idib.org.br

Câmara Municipal de Magalhães de Almeida (MA) 6 Fundamental e Médio R$ 1.200,00 29.04/idib.org.br Prefeitura de Japoatã (SE) 44 Todos R$ 3.000,00 20.04/planejarconcursos.com.br Prefeitura de Tacaratu (PE) 294 Todos R$ 10.000,00 30.04/site.admtec.org.br Prefeitura de Tacaratu (PE) 294 Todos os níveis R$ 10.000,00 30.04/admtec.org.br Banco do Estado do Pará S.A. 119 Médio e Superior R$ 5.676,12 16.04/portalfadesp.org.bro Pref. Municipal de Pará de Minas (MG) 1.217 Todos R$ 3.664,66 04.05/gestaodeconcursos.com.br

TRT-RJ Não informa Superior R$ 11.890,83 19.04/institutoaocp.org.br Prefeit. de Paranaguaia (GO) 154 Todos R$ 2.795,11 27.04/paranaiguara.go.gov.br Secretaria de Estado da Saúde (DF) 414 Médio e Superior R$ 12.654,00 30.04/iades.com.br Câmara de Nova Odessa (SP) 05 Médio e Superior R$ 8.680,62 05.04/vunesp.com.br Ministério da Saúde 3592 Médio e Superior R$ 5.815,00 30.04/portaldgh.saude.gov.br Corpo de Bombeiros Militar (MG) 30 Médio R$ 5.769,42 09.05/gestaodeconcursos.com.br

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS) 50 Superior R$ 22.213,43 30.04/concursosfcc.com.br Defensoria Pública (RS) 50 Superior R$ 22.213,43 30.04/concursosfcc.com.br





*Com supervisão do editor Flávio Oliveira