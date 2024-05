CULTURA

'Superou as expectativas', diz prefeito sobre a Bienal do Livro Salvador

Evento registrou cerca de 100 mil visitantes

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 14:58

Bruno Reis em evento no Bairro da Paz Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Bienal do Livro 2024 superou as expectativas. Essa foi a conclusão da direção do evento e também da prefeitura. Nesta quinta-feira (2), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre os resultados do evento durante a inauguração de uma unidade de saúde no Bairro da Paz.

"Foi um verdadeiro sucesso. Chegamos ao fim com mais de 100 mil visitantes. Um recorde. O número do ano passado foi 80 mil pessoas. Este ano, a gente esperava chegar a 90 mil, mas superou nossas expectativas. É um evento já consolidado e que faz parte do nosso calendário oficial e, ano que vem, independentemente de quem seja o prefeito, terá novamente a Bienal do Livro", afirmou.