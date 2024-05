TRAGÉDIA

17 horas de desespero: família passou noite na praia à procura de criança morta

Entre o desparecimento de Gabriel dos Santos Cordeiro, de 1 ano e seis meses, na tarde de quarta-feira (1º), no mar de Praia Grande, e o momento em que seu corpo foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (2), em uma praia de Periperi, próxima do Conjunto Guerreira Zeferina, houve 17 horas de desespero para a família. O pequeno se perdeu da mãe às 16h, dando início a uma procura que só acabou às 9h30 do dia seguinte, quando apareceu, já sem vida, na praia de uma fazenda da região.

Pai da criança, Alessandro Pereira Cordeiro só soube do desaparecimento do filho às 19h30, e passou a fazer parte de uma dezena de pessoas que se dedicaram a procurar o pequeno pelas praias da região. “Ninguém dormiu. Desde que ele sumiu, foi um desespero. Eu fiquei sabendo às 19h30 mais ou menos. Durante a noite inteira umas 10 pessoas ficaram procurando por ele, sem conseguir achar. Quando acharam, agora de manhã, o pior já tinha acontecido e ele estava morto", lamentou Alessandro.

Entre o ponto de afogamento e a área onde o menino foi encontrado, a distância é de dois quilômetros, de acordo com familiares. A vítima estaria com a mãe quando se perdeu. Bastou uma ida rápida ao banheiro para tudo acontecer.

"Não me conformo com isso. Ela estava com ele e, em dois minutos, o menino sumiu. A praia estava cheia, a maré baixa, e ninguém viu ele se afogar? Não consigo acreditar, não esperava que isso acontecesse com ele", afirma o pai, destacando que o menino já tinha ido outras vezes à praia que, por estar perto de onde a família vive, é o local comum de lazer desde o nascimento da criança.