Chico Buarque apresenta show Caravanas no TCA

Espetáculo terá apresentações entre os dias 17 e 20 de maio, às 21h; ingressos começam a ser vendidos na próxima semana

Depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o show Caravanas, de Chico Buarque de Holanda, chega à Bahia. O espetáculo terá quatro apresentações, no Teatro Castro Alves (TCA), entre os dias 17 e 20 de maio, às 21h.

Com direção musical, arranjos e regência do violonista Luiz Cláudio Ramos, o show tem cenografia assinada pelo celebrado Helio Eichbauer. No repertório, canções do álbum As Caravanas, lançado no ano passado, e releituras de clássicos de outros compositores como Sabiá, de Tom Jobim; Minha embaixada chegou, de Assis Valente; e alguns de sua autoria como Partido Alto e Futuros Amantes. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana.