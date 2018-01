Claudia Leitte anuncia convidadas do Carnaval e brinca: 'vou sair seminua'

Cantora já tinha adiantado que vai receber também o rapper americano Pitbull

A cantora Claudia Leitte vai fazer um Carnaval lacrador, como sua nova música de trabalho. A loira esteve no Fuzuê, da Bahia FM, nesta quarta-feira (10), e acabou revelando que vai trazer as irmãs Maiara e Maraísa como convidadas para um dos dias da folia.

Segundo Claudinha, que divide o hit 'Lacradora' com as irmãs, elas vão desfilar juntas na terça-feira de Carnaval, no bloco Largadinho, no circuito da Barra. Além deste encontro, a artista está preparando outro momento especial também para os bolhas de plantão. Na quinta-feira, Claudia puxa um trio sem cordas, também na Barra, ao lado do rapper americano Pitbull. Mais detalhes, no entanto, ela preferiu não adiantar.

"Vou anunciar mais coisas em breve. Vai ter coletiva e eu não posso falar nada antes", justificou, deixando no ar um possível tema para a folia deste ano: "a palavra do meu Carnaval, da comemoração dos meus 10 anos de carreira, é saúde. Saúde porque eu me criei no bairro da Saúde, em Salvador, e porque é o que todo mundo precisa e deseja. Essa palavra vem permeando o meu ano de 2017, até o Carnaval, e em 2018 a gente vai dar ênfase a isso. Por isso meu palco é todo branco, então tudo tem um significado".

Questionada sobre como vai ser o figurino para a ocasião, a loira brincou: "vou sair seminua e parte coberta (risos)". Antes disso, Claudia sobe ao palco na Área Verde do Othon, no show Cidade Elétrica, que vai contar também com a apresentação da cantora Daniela Mercury. "Estamos preparando um showzão. Eu e Daniela somos muito competitivas. Ela tá dizendo que vai fazer três horas de show, eu vou fazer quatro", brincou.

(Foto: iBahia)

Casa do Carnaval

Claudinha também participou da gravação da Casa do Carnaval. O projeto é uma espécie de exposição para o público conhecer a história da festa momesca, desde o império até os dias atuais. De acordo com a produtora cultural Piti Canella, a casa terá três andares, onde as pessoas poderão escutar histórias do carnaval através de um fone.

"No andar de baixo, existem três salas onde contam histórias. A pessoa entra com o fone e passeia pelas salas e escuta as histórias", explicou Piti. Durante o passeio, aparecerão vídeos da cantora Claudia Leitte apresentando alguns artistas para uma sala de dança. Além disso, Claudinha narra sobre a história do trio elétrico. A artista achou genial o projeto.

"Muito bom para o público poder conferir a história do Carnaval de Salvador. A exposição vai ser massa", afirmou. A cenografia fica por conta do artista Gringo Cardia. Ainda segundo Piti, na casa terão duas salas de cinema, com capacidade para 30 pessoas, que vão passar filmes sobre o Carnaval, com duração de 30 minutos. No local, o público fica em pé e pode dançar como se estivesse no próprio trio elétrico.

A Casa do Carnaval vai ficar instalada na Praça da Sé, ao lado do Plano Inclinado, e fica disponível para visitação a partir do dia 5 de fevereiro.