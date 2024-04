PÓS BBB24

MC Binn denuncia ataques gordofóbicos nas redes sociais: 'não precisam me ofender'

Em uma postagem no Instagram, o músico e ex-participante do BBB declarou: "Não precisam vim fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade".