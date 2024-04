À FLOR DA PELE

Mãe de MC Bin explica que buscou ajuda de Boninho para evitar briga do filho no BBB 24

Mariza Ventura foi a convidada do Encontro nesta sexta-feira (5)

Publicado em 5 de abril de 2024 às 11:57

Mãe de Bin Laden Crédito: Globo

A mãe do MC Bin Laden, Mariza Ventura, esteve no programa Encontro nesta sexta-feira (5) para falar sobre a saída do filho do BBB 24.

Na ocasião, ela revelou que tentou falar com Boninho, diretor do programa, para tirar o filho do reality show após ver diversas brigas, principalmente a maior de todas que foi contra Davi.

"Tentei ligar para Boninho para tirá-lo de lá. Mas o Boninho não me atendia. Então, ajoelhei no chão, pedi a Deus e busquei uma conexão com meu filho", disse.

Ao ser questionada sobre o relacionamento do filho com Giovanna, que ainda segue no jogo, Mariza disse que é um bom rapaz, mas que ainda sofre de um problema: "ele é muito ciumento".

Por fim, a mãe do cantor funkeiro revelou que o filho, ao ver a carreira decolando e muitas oportunidades chegando, Bin decidiu parar definitivamente com o que mais o afetava. "Ele prometeu para mim e falou: 'A partir de hoje, minha rainha, eu nunca mais coloco droga na boca'".