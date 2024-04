GRAVÍSSIMO

BBB 24: Beatriz recebe punição após biquíni de banana e coloca casa no 'Tá Com Nada'

Bia agora está com medo de ir para o paredão

Publicado em 4 de abril de 2024 às 15:57

Beatriz com o biquíni customizado Crédito: Reprodução

Uma peripécia fashionista de Beatriz colocou os participantes do BBB 24 no "Tá Com Nada". A paulista recebeu uma

punição gravíssima após customizar um biquini com cascas de banana.

"Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixa-los em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas", avisou a produção do BBB.

Em seguida, a sirene é disparada. Com esta punição da sister, eles estouram novamente o teto do Vacilômetro e entram mais uma vez no Tá Com Nada. Esta é a segunda vez que a casa do BBB 24 recebe a punição coletiva.

Abraçada com as sisters, a vendedora pediu desculpas e mostrou medo. "Agora vão me colocar no Paredão." Ela ainda pergunta se a manauara não comeu nada durante o dia. "Depois eu vou ter que comer feijão com arroz, amiga", explica a manauara. A paulista diz que já almoçou.

"Jurava que não ia, jurava que não...", justifica ela. "Agora já foi", afirma a dançarina. "Está com muita fome, Isabelle?", pergunta a vendedora. "Aí gente, que raiva", reclama Beatriz.

Ao chegar na área externa da casa do BBB 24, Davi também reclama da atitude da sister. "Se você já foi avisada uma vez, isso no ao vivo. De novo", afirma ele.

"Bia, tem coisas que não tem...Ultrapassam", comenta Matteus. "Eu deixei você fazer porque você quis fazer, mas eu te avisei. Eu te avisei que isso ia acontecer, se o Tadeu já falou uma vez da fruta, de novo. Porque o público que está olhando lá fora fica metendo o pau", comenta o baiano.

Beatriz foi avisada sobre riscos

Na segunda-feira (02), Tadeu Schmidt avisou Beatriz sobre os riscos do contato de cascas de fruta com a pele. Na ocasião, a vendedora do Brás estava usando um top customizado com cascas de laranja.