ROMANCE

MC Binn revela que está ficando com Giovanna fora do BBB 24: 'Está favorável'

Binn ainda disse que pensa em evoluir o relacionamento com Giovanna, e que a aproximação tem dado frutos

MC Binn revelou nesta terça (9) que o romance com Giovanna não ficou apenas dentro da casa do BBB 24. O músico contou que já conversou com a nutricionista e afirmou que os dois estão ficando.