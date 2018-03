Com reservas, Vitória encara o Globo e quer se manter líder

Partida vale vaga nas quartas de final do torneio regional

A vaga nas quartas de final é praticamente certa. Nesta terça-feira (27), o Vitória encara o Globo-RN, às 21h45, no Barradão, e avança na Copa do Nordeste mesmo perdendo por três gols de diferença. Mas não dá para subestimar a partida, porque tem uma liderança em jogo.

Terminar a primeira fase do torneio regional no topo é importante porque, pelo regulamento, os líderes de cada grupo enfrentam os segundos colocados. Caso termine atrás do ABC, o Leão enfrentará algum líder.

Hoje, o Vitória lidera o Grupo B, seguido pelo ABC, em segundo. As duas equipes têm 10 pontos e também empatam no saldo de gols, ambos com cinco. O Leão leva vantagem no terceiro critério de desempate: gols pró. São 14 para o rubro-negro, contra 12 do time potiguar.

Ou seja, mesmo em caso de triunfo, para continuar líder o Vitória tem que construir saldo de gols maior que o time potiguar, de modo que também não seja ultrapassado em números de gols marcados.

E tem mais: o Globo ainda está vivo na competição e, com sete pontos, briga pela vaga. Em jogo que marcará a estreia do técnico Francisco Tonet, a equipe precisa vencer por quatro gols de diferença. Difícil, mas possível, já que falamos de futebol.

O alerta é dado pelo atacante Denilson. “O fato de o Globo ainda brigar pela classificação torna a partida ainda mais perigosa. Não podemos vacilar durante os noventa minutos. Precisamos impor nosso ritmo para vencermos o jogo e garantirmos o Vitória nas finais da Copa do Nordeste”, avalia.

O rubro-negro também precisa dar atenção especial à sua defesa. Isso porque, apesar da boa campanha, o Vitória levou gol em todos os jogos que disputou na competição. Ao todo, foram nove sofridos, em cinco jogos.

Vai poupar

O técnico Vagner Mancini decidiu poupar suas principais peças para que possam atuar na final do Campeonato Baiano, nos dias 1º e 8 de abril, contra o Bahia.

Além de Fernando Miguel e Bryan, que estão machucados, Lucas, Uillian Correia, Juninho, Fillipe Soutto, Neilton e Nickson não foram relacionados, por opção do treinador. Kanu, que teve efeito suspensivo negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e não pode atuar, foi relacionado.

O que surpreende é a presença de Rhayner na lista. O atleta machucou o joelho e ficaria três meses fora, mas após um mês de tratamento, já está à disposição.