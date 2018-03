Confira local e horário das principais atrações do Fórum Social Mundial

Fórum tem início nesta terça-feira (12) em Salvador

O início do 13° Fórum Social Mundial, evento que pretende reunir em Salvador cerca de 50 mil pessoas, acontece nesta terça-feira (13) e vai até o sábado (17), com mais de mil atividades, debates e palestras que vão acontecer em vários pontos da cidade.

Alguns nomes importantes da política nacional e internacional já confirmaram presença, como o ex-presidentes Lula e Dilma, além de José Mujica, ex-presidente do Uruguai e Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina.

Nesta terça, o Fórum começa com uma marcha de abertura: a Marcha das Mulheres, que segue do Campo Grande até a Praça Castro Alves. A concentração acontece a partir das 15h. A assessoria de comunicação do evento, ainda não confirmou a presença do cantor Chico Buarque, que estava cotado para fazer uma apresentação musical durante o ato.

Já na quarta-feira (14), no Estádio de Pituaçu, acontece a Assembleia da Democracia com a partipação de Lula, José Mujica e Cristina Kirchner. Também na quarta, Dilma participa do lançamento do livro do jornalista Mino Carta na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina, a partir das 15h.

As inscrições para participar das atividades ainda podem ser feitas pelo site do Fórum até esta segunda-feira (12). Os interessados devem pagar R$35 e as credenciais para ter acesso à programação serão distribuídas na Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, localizada no campus de Ondina. Mas quem perder o prazo, pode fazer a inscrição antes das atividades pagando um pouco mais: entre R$50 e R$60.

Confira parte da programação

Terça (13), Marcha das Mulheres, às 15h, concentração no Campo Grande

Quarta (14), Assembleia da Democracia, Estádio de Pituaçu, com Lula, José Mujica e Cristina Kirchner, às 17h

Quarta (14), Lançamento do Livro de Mino Carta com a participação da ex-presidente Dilma, às 15h, na Faculdade de Comunicação da Ufba.

