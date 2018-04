Confira o passo a passo para cadastrar seu imóvel no Airbnb

O anúncio é gratuito e o anfitrião paga apenas um percentual de 3% sobre o valor de cada hospedagem

Sabe aquele quarto de visita que fica praticamente o ano inteiro vazio na sua casa? Sabia que ele pode garantir um extra no seu orçamento? Pois é, já há pelo menos 3.500 pessoas na Bahia tirando proveito disso. Em Salvador, há anfitriões que chegam a lucrar R$ 4 mil em um mês. Através da plataforma Airbnb é possível oferecer um ou váris cômodos para hospedagem, como também o imóvel inteiro.

Além disso, é possível escolher se o aluguel vai ocorrer durante o ano inteiro ou apenas nos períodos em que o espço estiver desocupado. Para isso, basta fazer o anúncio na plataforma e aguardar surgirem os primeiros interessados. De novembro de 2016 a outubro de 2017, 27 mil pessoas se hospedaram em Salvador através da plataforma.

Confira o passo a passo para anunciar:

Anuncie: Qualquer pessoa com um quarto livre ou uma casa inteira pode se tornar um anfitrião. Basta criar um login e senha na plataforma, escrever um perfil contendo as características do espaço, as regras da casa, a rotina dos moradores, etc.

Troque mensagens: Conheça os hóspedes antes da chegada trocando mensagens com eles na plataforma.

Gentilezas: Os anfitriões costumam limpar os espaços que os hóspedes podem usar e fornece lençóis limpos, toalhas e papel higiênico.

Pagamento: Os hóspedes são cobrados antes da chegada, e você é pago automaticamente após o check-in. Você pode ser pago pelo PayPal, depósito direto ou transferência internacional, entre outras formas.

Taxa de serviço: O Airbnb cobra um taxa de serviço de 3% do valor da hospedagem

Confira a história de baianos que estão lucrando com a plataforma:

Superou as expectativas: A pesquisadora Lorena Caliman, 28 anos, mora sozinha em um apartamento de dois quartos, no bairro do Rio Vermelho. Transformou um deles em escritório, mas com uma estrutura para receber hóspedes. Esse ano, para incrementar a renda, colocou um cômodo no Airbnb, plataforma que oferece hospedagem em 191 países. Anunciou no dia 31 de janeiro e, horas depois, teve a primeira reserva confirmada. Em um mês, lucrou R$ 1,3 mil.

Faturou R$ 5 mil em uma semana: A empresária Mércia Barreto, 40, que administrava um apartamento de quarto e sala da mãe, em Ondina, chegou a faturar R$ 5 mil com o aluguel do imóvel por uma semana, durante o Carnaval. A empresária conta por três anos usou o Airbnb e aprovou a experiência. Só desativou o anúncio na plataforma porque fechou um contrato de aluguel com uma amiga por um prazo maior.Embora o imóvel da mãe de Mércia seja só de um quatro, a localização privilegiada, na Avenida Oceânica, em Ondina, de frente pro mar, fazia com que sempre tivesse pessoas interessadas nele. “Recebi francês, americano, argentino, africano, pessoas de vários países. Foi onde aluguei mais o imóvel, tive menos problemas e mais praticidade”, conta.

Novos amigos e mais dinheiro no bolso: Antes de virar um anfitrião do Airbnb, o advogado André Gramacho, 36, foi muitas vezes hóspedes na plataforma. Quando casou, ano passado, foi morar com a mulher em um apartamento de três quartos e decidiu se lançar anfitrião, fazendo o cadastro para receber hóspedes em seu imóvel. “Nós somos muito comunicativos, então, além de ganhar um dinheiro, acabamos fazendo amigos. Inclusive tive um hóspede que fiz amizade que depois eu fui para a casa dele”, conta.A grana extra também não deixa a desejar. A demanda é flutuante ao longo do ano, mas a alta estação é sempre sinônimo de casa cheia e dinheiro extra na conta. Só em uma quinzena faturou R$ 4 mil.