Conheça os melhores ovos de páscoa de 2018

Com um mundo de ovos de Páscoa à disposição, qual escolher? Para ajudar na difícil missão, convocamos 12 jurados que entendem do riscado: uma chef, uma professora universitária de gastronomia, o editor do Bazar, duas leitoras escolhidas pelo Instagram e oito influenciadoras digitais de Salvador.

Todos os produtos estavam sem nenhum tipo de identificação, então, a degustação aconteceu às cegas. Confira a lista dos jurados no fim do ranking.

Os 28 ovos ficaram expostos sem identificação; decoração da mesa foi feita com objetos da Le Biscuit (Fotos: Renato Santana/Divulgação)

O time avaliou 28 produtos de marcas baianas em três critérios: visual, sabor e textura. Entre os 15 melhores, tem ao leite, meio-amargo, branco, com 70% de cacau, de colher, recheado... Tudo entre R$ 45 e R$ 142,90. Confira nosso top 15 e escolha sem medo.

1° ATELIER BOMBOM

Chocolate, laranja e café. Chocolate belga 70%, ganache de laranja e caramelo de café. Peso: 375g. Preço: R$ 68. Nota: 9,4.



Rua Manoel Barreto, 135, Graça

Tel.: (71) 3321-6615

Whatsapp: (71) 99658-6325

Instagram: @atelierbombom

Maravilhoso! Chocolate meio amargo com café e laranja, combinação que eu adoro! Compraria e superdaria de presente (Tereza Carvalho)

Está muito elegante no visual e, tecnicamente, a execução está perfeita, assim como a qualidade dos ingredientes (Lisiane Arouca)

2° JUNIA FRANCO

Ovo de colher Carrot Cake. Chocolate meio-amargo, bolo de especiarias com cenoura e cream cheese. Peso: 450g. Preço: R$ 85. Nota: 8,5.

Achei gostosa a combinação do chocolate da casca, que é intenso, com o creme de dentro, que é bem docinho e com sabor de especiarias (Victor Villarpando)

O creme sozinho ficaria um pouco enjoativo, mas o contraste com o chocolate meio amargo ficou itneressante com o sabor do bolo de cenoura com especiarias (Lílian Brasileiro)

3° PRISCILLA DINIZ

Cookies’n creme e Ovomaltine. Chocolate branco e recheio de creme trufado de ovomaltine na casca. Peso: 450g. Preço: R$ 142,90. Nota: 8,3.

R. das Rosas, 78, Pituba.

Tel.: 71 3379-4252/50

Whatsapp: 71 99981-4250

Instagram: @priscilladiniz

Adorei tudo. Desde o impacto visual inicial - parece que é de ouro - à mistura de texturas. O ovomaltine deu crocância ao recheio, que casou superbem com a casca de chocolate branco (Victor Villarpando)

O ovo é tão lindo que chega faz pena comer, parece uma joia (Thaíssa Brandão)

4° TORTA DELÍRIO

Ovo Delírio Casadinho. Casca de sequilho e recheio de casadinho. Peso: 400g. Preço: R$ 55. Nota: 8,2.



R. Pres. Kennedy, 211 - Graça,

Tel.: 71 3267-2636 e 3022-3066

Whatsapp: 71 98875-2369

Instagram: @tortadelirio



Muito bom! O sequilho dá um equilíbrio ótimo ao sabor (Jéssica Magalhães)

Essa combinação sempre será equilibrada, tanto na textura quanto no contraste do sabor. Sequilho com chocolate e brigadeiro não tem como errar (Lisiane Arouca)

5° LE SUCRÉ

Ovo Ninho com Nutella. Chocolate ao leite com recheio de brigadeiro de Leite Ninho e Nutella. Peso: 350g. Preço: R$ 45. Nota: 8,1.

Leite em pó já ganha o coração, né? Eu gosto muuito da combinação (Tairine Ceuta)

A textura desse brigadeiro é muuuuito boa (Nathália Araújo)

6° CREAM CONFEITARIA

Ovo cookies. Chocolate branco com Oreo, recheio de brigadeiro branco, Oreo, bolo e brigadeiro de chocolate. Peso: 400g. Preço: R$ 60. Nota: 8.



Encomendas

Tel.: 71 99245-6287

Whatsapp: 71 99268-0034

Instagram: @creamconfeitaria



Bonito, sabor equilibrado do chocolate branco com creme meio amargo e crocante. Adorei o biscoito na casquinha de chocolate (Gabrielle Ferreira)

Me surpreendeu pela crocância bem gostosa (Tereza Carvalho)

7° DOLCE VILLA

Ovo búlgara de colher. Chocolate ao leite belga, com recheio de torta búlgara cremosa. Peso: 350g. Preço: R$ 70. Nota: 7,96.



Avenida Oceânica, 2400, Ondina Apart, Ondina.

Tel.: 71 99226-0629

Instagram: @dolcevila

Essa torta búlgara do recheio estava perfeita (Gabriela Martinez)

Maravilhoso! Que recheio cremoso... e saboroso! (Thaíssa Brandão)

8° DOCES DA LU

Ovo trufado cookies e Nutella. Chocolate branco com cookies e casca com recheio de creme de avelã. Peso: 350g. Preço: R$ 75. Nota: 7,95.

Um ovo elegante e bastante saboroso (Luisa Talento)

Adorei o visual meio ´ogro´, me deu vontade de comer. Achei os biscoitos da casca bem crocantes e havia bastante creme de avelã no recheio (Victor Villarpando)

9° SWEET MILLA

Ovo de limão e chocolate. Chocolate ao leite com brownie e recheio de brigadeiros de limão com suspiro e chocolate meio- amargo. Peso: 1,1 kg. Preço: R$ 88. Nota: 7,9.



Encomenda

Tel.: 71 3163-2211

Whatsapp: 71 99937-2211

Instagram: @sweet__milla

Adorei o bolo, o brigadeiro e o chocolate. E o tamanho... Muito grande! (Nathália Araújo)

Lindo! Esse é para dividir com a família toda (Sweet Milla)

10° MAIS BRIGADEIRO

Ovo de brigadeiro brullé. Casca de chocolate ao leite com recheio de brigadeiro de creme brullé. Peso: 500g. Preço: R$ 65. Nota: 7,84.



Rua Barros Falcão, 542, Matatu.

Tel.: 71 3497-7527

Instagram: @maisbrigadeiro

As formigas vão à loucura com esse ovo! Bem docinho, para comer parcelado (Gabriela Martinez)

O creme do recheio tem uma textura muito interessante. Aqueleovo para quem ama muita dolura (Lílian Brasileiro)

11° ALIANÇA

Ovo com nibs. Chocolate 70% e nibs na casca, com óleo de coco e açúcar demerara. Sem glúten nem lactose. Peso: 180g. Preço: R$ 59,99. Nota: 7,76.



Le Biscuit (Av. Bonocô, 1254, Brotas

Tel.: 71 3276-8000

Instagram: @aliancachocolates

Bom para quem aprecia o chocolate muito amargo (Tereza Carvalho)

A textura e o sabor são surpreendentes (Luisa Talento)

12° MON PETIT DOUCE

Ovo recheado Oreo. Casca de chocolate branco com pedaços de biscoito Oreo e recheio de brigadeiro branco com pedaços de Oreo. Peso: 500g. Preço: R$ 50. Nota: 7,74.

O clássico Oreo ganhou sabor e textura diferenciados (Lílian Brasileiro)

Recheio com muitos pedaços de Oreo, estava bem saboroso (Thaíssa Brandão)

13° BRIGADEIRO E TABULEIRO

Ovo trufado de cupuaçu. Chocolate belga meio-amargo, brigadeiro branco, sequilho e geleia de cupuaçu. Peso: 400g. Preço: R$ 61. Nota: 7,72.



Encomendas

Tel.: 71 98108-0006 e 99292-3281

Instagram: @brigadeiroetabuleiro

Proposta interessante de equilíbrio do sabor doce do creme com o zedo da geleia de cupuaçu (Gabrielle Ferreira)

A geleia de cupuaçu deu um toque especial, qubrando o doce do chocolate com um azedinho surpreendente (Gabriela Martinez)

14° PERINI

Ovo com creme de avelã. Chocolate belga meio-amargo, com creme de avelã na casca. Peso: 380g. Preço: R$ 149 o quilo. Nota: 7,45.



Tem lojas na Graça, Pituba, Barra...

Tel.: 71 3203-0084

Site: perini.com.br

Instagram: @perini_oficial

Gosto de chocolate bem recheado. Esse é tradicional, sem aquelas firulas que estão na moda, mas agrada no sabor (Tairine Ceuta)

É um ovo bom para quem quer ter uma 'surra de chocolate'. A casca é de chocolate meio amargo e o recheio é de creme de avelãs com chocolate (Victor Villarpando)

15° TORTARELLI

Ovo Uni Duni Tê. Chocolate ao leite com bombons Uni Duni Tê (leite Ninho, morango e chocolate). Peso: 390g. Preço: R$ 58. Nota: 7,42.



Rua das Hortênsias, 552, Pituba.

Tel.: 71 3344-2022

Site: tortarelli.com.br

Instagram: @tortarelli

Adorei a crocância da casca. O chocolate tem sabor bom. Mas o que mais gostei foram os bombons do recheio: muito saborosos, crocantes por fora e macios por dentro (Victor Villarpando)

Tanto o visual quanto o sabor com certeza vão agradar ao público infantil (Lisiane Arouca)

Conheça os jurados:

Victor Villarpando

Editor do Bazar

Instagram: @victorvillarpando

Tairine Ceuta

Autora do blog Com Sabor

Instagram: @tairineceuta

Lílian Brasileiro

Criadora do Só Vim Pela Sobremesa

Instagram: @sopelasobremesa

Nathália Araújo

Dona da Cozinha Fit e Fat

Instagram: @nathaliaaraujofitefat

Luisa Talento

Coordenadora do curso de gastronomia da Unifacs

Instagram: luisatalento

Tereza Carvalho

Editora do Provei e Aprovei

Instagram: proveieaprovei

Jéssica Magalhães

Leitora que venceu o concurso pelo instagram do Bazar

Elza Magalhães

Mãe e acompanhante de Jéssica no desafio da degustação

Thaissa Brandão

Autora do instablog Comer e Beber em Salvador

Gabrielle Ferreira

Editora do site Repórter Gourmet

Insta: reportergourmet

Gabriela Martinez

Criadora do instablog Onde Comer Em Salvador

Lisiane Arouca

Chef e sócia do restaurante Origem. Insta: @lisianearouca.

*Agradecimentos: à Le Biscuit, que emprestou os objetos de decoração da mesa.