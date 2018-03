CORREIO Encontros debate programa de alfabetização nesta sexta (16)

Evento tem entrada gratuita e a disponibilidade de vagas está atrelada à capacidade da casa

O programa Mais Alfabetização, eixo da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), será tema da nova edição do CORREIO Encontros, evento que acontece nesta sexta-feira (16), às 14h30, no Teatro do Módulo, na Pituba. O programa será apresentado pelo secretário da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Rossieli Soares da Silva e a mediação do debate ficará a cargo da diretora do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, Cybele Amado.

O Mais Alfabetização, que conta com orçamento de R$ 523 milhões, prevê uma série de medidas voltadas a escolas e professores visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes de todo o Brasil. O CORREIO Encontros - Mais Alfabetização tem entrada gratuita e a disponibilidade de vagas está atrelada à capacidade da casa de espetáculos.