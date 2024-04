LEVANTAMENTO

Bahia tem a 8ª maior taxa de insegurança alimentar grave do país

Apesar de ter apresentado redução no número de pessoas que passam fome, a Bahia ainda está entre os estados com piores índices de insegurança alimentar grave do Brasil. O estado tem a 8º maior taxa de pessoas que enfrentam a fome. São 844 mil pessoas - o que representa 5,6% da população.