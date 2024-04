DIFERENÇAS

Insegurança alimentar e fome são a mesma coisa? Entenda

Quase metade (42%) dos baianos enfrentam algum grau de insegurança alimentar , de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 6,3 milhões de pessoas nessa situação, o segundo pior índice do país. Mas, afinal, o que significa insegurança alimentar e quais são os riscos para a saúde?

O acesso precário à alimentação causa danos para a saúde, como explica a nutricionista Carolina Dias. “Quando as pessoas não têm uma alimentação adequada, podem enfrentar deficiências nutricionais como falta de vitaminas e minerais essenciais. Isso pode levar a problemas de saúde como enfraquecimento do sistema imunológico, anemia, desnutrição e até mesmo problemas de desenvolvimento em crianças”, explica.

As crianças, idosos e pessoas com comorbidades são as que correm mais risco. “Em casos muito extremos, a insegurança alimentar pode levar à morte. Quando uma pessoa não recebe os nutrientes necessários por um longo período de tempo, seu corpo fica debilitado e incapaz de combater doenças e infecções. Além disso, a falta de alimentos pode levar a desnutrição grave, que pode ser fatal se não tratada”, revela a especialista.

O número de domicílios com insegurança alimentar grave, onde pode ter havido fome, chegou a 339 mil no estado - o que representa 6,1% do total. São 844 mil pessoas vivendo nessa condição, 143 mil a menos do que em 2018. Os dados fazem parte do módulo de Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).