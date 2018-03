Dança estilo 'briga' do Carnaval baiano inspira música do Quabales

Por Giuliana Mancini

Morador de Nova York, nos Estados Unidos, o baiano Marivaldo dos Santos saiu do Carnaval de Salvador com a inspiração para a nova canção do Quabales, grupo criado por ele no Nordeste de Amaralina.

Marivaldo (ao centro) e o Quabales: música inspirada no Carnaval de Salvador

(Foto: Tom Almeida/Divulgação)

“A música fala sobre o movimento da galera que pula atrás dos trios, como antigamente era o Chiclete com Banana e, hoje, é o BaianaSystem. Vejo como uma grande manifestação de alegria. Apesar de alguns movimentos parecerem de briga, são dos próprios amigos de bairro brincando”, explica.

Além de assinar a composição, ele ainda filmou e dirigiu o clipe da faixa, intitulada Não Gosto de Encrenca. Ainda não há data definida para o lançamento do vídeo.