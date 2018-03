Deputados baianos estão em lista de motoristas com CNH suspensas

por Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

Nove deputados estaduais baianos tiveram a carteira de habilitação temporariamente suspensa pelo Detran. Eles integram a lista de mais de 27 mil motoristas que ultrapassaram 20 pontos na habilitação por infrações cometidas no trânsito e estão proibidos de dirigir por 30 dias. Entre os parlamentares punidos, estão o presidente da Assembleia Legislativa, Angelo Coronel (PSD), e Luiz Augusto (PP), primeiro vice-presidente da Casa. A penalidade foi aplicada ainda a Alan Sanches (DEM), Marcelino Galo (PT), Nelson Leal (PSL), Paulo Rangel (PT), Roberto Carlos (PDT) e Reinaldo Braga (PSL). Apenas uma mulher, Maria Del Carmen (PT), aparece no grupo de deputados da Assembleia barrados pelo Detran.

Via de escape

A relação completa foi divulgada no último sábado pelo Diário Oficial do Estado. Segundo o Detran, os motoristas com carteira suspensa estão sendo notificados sobre a penalidade pelos Correios. No entanto, todos têm direito a recorrer da decisão em até 30 dias.

Freio nos federais

Na ala de políticos impedidos de dirigir pelo Detran, constam ainda três deputados federais da bancada baiana em Brasília: José Nunes (PSD), Luciano Braga (PRB) e Roberto Britto (PP). Além deles, o senador licenciado Walter Pinheiro (sem partido), atual secretário de Educação do estado, também teve o nome incluído na lista das carteiras suspensas.

Dendê no jogo

Após a queda da legalização dos jogos de azar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os deputados federais Elmar Nascimento (DEM), Bacelar (Podemos) e Paulo Azi (DEM) assumiram o comando das articulações para aprovar a matéria na Câmara. Agora, vão buscar apoio de lideranças de bancada ao projeto.

Trava dupla

A Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos na Câmara, presidida por Elmar Nascimento, já concluiu a proposta, mas enfrenta duas barreiras . Terá que convencer o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), a pautá-la e superar o cerco da bancada evangélica.

Tecla SAP

O discurso do prefeito ACM Neto (DEM) na solenidade em que autorizou o início das obras do BRT foi traduzido por cardeais da base governista e da oposição como anúncio cifrado de sua candidatura ao Palácio de Ondina. Embora Neto mantenha o tom de mistério nas conversas com a imprensa, trechos da declaração feita por ele durante a cerimônia tinham teor semelhante a uma despedida antecipada. Ao fim do evento, quem ainda tinha dúvida sobre o veredito do democrata saiu ontem de lá sem nenhuma.

Boca seca

Balanço do Ministério da Integração Nacional aponta que, dos 917 municípios brasileiros com graves problemas de falta d’água, 211 estão na Bahia. Ou seja, o estado ocupa quase 25% do mapa da crise hídrica.

Aspas

"Otto Alencar revela o seu lado truculento de fazer política, como se fosse dono do mandato e do destino dos outros. Parece os antigos donos de currais eleitorais", Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, ao defender o deputado federal José Carlos Araújo (PR), criticado duramente pelo senador do PSD por causa da provável aliança do PR com a oposição na disputa pelo governo