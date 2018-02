Deputados compram várias passagens para o mesmo dia

Por Jairo Costa Jr com Luan Santos

Cinco deputados federais da Bahia compraram de quatro a seis passagens em um único dia ao longo do mês de janeiro, período de recesso no Congresso. Os bilhetes foram emitidos, com recursos da cota parlamentar, no nome do próprio deputado ou de assessores deles.

O maior número ficou com Daniel Almeida (PcdoB), que, no dia 22, comprou seis tíquetes no trecho Salvador-Brasília, todos tendo ele como passageiro. Roberto Britto (PP) também comprou seis bilhetes, no dia 4, entre a capital federal e Ilhéus, em nome de Alexandre Camargos - assessor do gabinete do deputado - e de dois familiares dele: Fátima e Victor Camargos, que não trabalham com o parlamentar. José Nunes (PSD) e Davidson Magalhães (PCdoB) comparam quatro passagens entre Salvador e Brasília, nos dias 2 e 26, respectivamente.

Já Sérgio Brito (PSD) comprou quatro passagens nos dias 10 e 11 (duas em cada) entre Salvador e Brasília. Uma delas foi para Alícia Chaveiro, que não integra o gabinete dele. Ela foi assessora na liderança do PSD na Câmara. Brito ainda usou dinheiro da Câmara para comprar passagens entre Brasília e Goiânia.

Contra a parede

Um grupo de deputados estaduais da situação planeja dar um ultimato ao governador Rui Costa (PT) após o Carnaval. O objetivo é pressionar pelo pagamento de emendas impositivas e por mais atenção dos secretários. “O governador diz que vai agir, mas não resolve. Nós é que ficamos mal com nossas bases, pois não temos nossas demandas atendidas. A situação está insustentável”, relata um membro do grupo. Outro parlamentar contou que, além de voltar a boicotar projetos do governo, eles pretendem “sabotar” eventos do governo no interior. “Se os deputados da região não vão, demonstra falta de força política dele”, pontua.



Pão e circo

Com 13º salário e terço de férias de servidores atrasados, a prefeitura de Carinhanha, no Sudoeste baiano, vai bancar quatro dias de festa no Carnaval. Entre as oito atrações do Carinhanha Folia estão o cantor e vereador de Salvador Igor Kannário e as bandas Vingadora e Saidy Bamba, além de Naiara Azevedo, dona de diversos hits do sertanejo. A situação tem revoltado os servidores, que prometem decretar greve. O sindicato de servidores municipais e o prefeito já se reuniram, mas não houve acordo.

Sem mesada

Um terço das cidades baianas teve pelo menos uma parcela mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) zerada no ano passado. Segundo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a situação foi registrada em 140 prefeituras da Bahia, que só fica atrás de São Paulo entre os estados com maior número de casos - por lá, foram 156. Na maioria das vezes, o problema é causado por conta de dívidas com o INSS, o que leva ao bloqueio do FPM, principal fonte de renda das pequenas e médias cidades.



Oportunidade

Líderes governistas na Bahia veem com bons olhos uma possível ida do ex- governador Jaques Wagner (PT) para a disputa pelo Planalto. Isso porque reduz a concorrência por uma vaga na chapa majoritária do grupo.



Precisamos estabelecer uma idade mínima de aposentadoria para todos, diz Arthur Maia

Deputado federal, do PPS, e relator da reforma da Previdência, ao anunciar mudanças no texto, defendendo a aprovação da matéria para corrigir distorções

Pílula

Insatisfação - A escolha da vereadora Marta Rodrigues (PT) para a liderança da oposição na Câmara de Salvador provocou desconforto. Apesar de não comentarem publicamente, pelo menos três integrantes do bloco não aprovaram a decisão. A queixa deles é que o nome da vereadora foi imposto pelo PT, sem que houvesse o debate necessário sobre as prioridades da bancada.