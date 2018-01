Duas horas após sair da prisão, líder do tráfico, esposa, filhos e genro são mortos

Entre as vítimas está a filha do traficante, grávida de sete meses

Um líder do tráfico de drogas que atuava no Extremo Sul da Bahia foi executado com vários tiros na noite desta terça-feira (16) junto com a esposa, um casal de filhos e um genro, na BR-101, na região de Mucuri, distante 5 km da divisa com o Espírito Santo. Jalperaz do Espírito Santo Rocha, conhecido como Soca e Coroa, havia saído do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, onde há três anos cumpria pena por tráfico, às 17h desta terça. Duas horas depois, por volta das 19h, foi morto junto com a família.

Foto: Liberdade News/ Reprodução

Líder do tráfico em cidades da Costa das Baleias, de acordo com a Polícia Civil, ele era suspeito de vários homicídios, inclusive uma chacina que resultou, em 2012, na morte de quatro pessoas e outras quatro feridas em Prado, uma das cidades onde atuava na região. Ele foi preso pelo crime em 2013.

A Polícia Civil afirmou que informações obtidas junto a familiares do traficante dão conta de que ele estava fugindo para o estado capixaba com medo dos rivais e iria se reestruturar para voltar com mais força para o tráfico no Extremo Sul.

Jalperaz do Espírito Santo Rocha, Dilma Maria dos Santos Oliveira (esposa), Gabriela Oliveira Rocha, Alan Cláudio de Sousa Felipe e Jalperaz do Espírito Santo Filho (da esquerda para direita)

Foto: Liberdade News/Reprodução

Na chacina que o vitimou junto com a família, quatro homens armados com pistolas em um Toyota Corolla branco fecharam o carro em que seguiam viagem – um Siena vermelho dirigido pelo genro Alan Cláudio de Sousa Felipe, 22 – e fizeram os disparos.

Todos os integrantes do veículo morreram na hora. As outras vítimas são Dilma Maria dos Santos Oliveira Rocha, 40, (esposa) e o casal de filhos Jalperaz do Espírito Santo Rocha Junior, 17, e Gabriela Oliveira Rocha, 22, grávida de sete meses.

A delegada Valéria Fonseca Chaves, coordenadora da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Corpin), sediada em Teixeira de Freitas, informou que no local do crime foram encontradas projéteis de pistolas 9 milímetros e ponto 45.

Anotações do tráfico

Já dentro do veículo foram encontradas diversas anotações em um caderno referentes ao tráfico de drogas e munições de pistolas 9 milímetros. “Até onde sabemos, os outros envolvidos não tinham relação com o tráfico, mas estamos investigando”, disse a delegada.

De acordo com a delegada o traficante atuava de forma isolada e havia saído do Conjunto Penal depois de ganhar a liberdade em regime aberto. “Dentro do presídio parecia um santo, mas quando saía era um demônio, sobretudo para os rivais”, falou.

O traficante, segundo a polícia, atuava tanto no Extremo Sul quando na região norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, que, junto com a Bahia formam a área do que a polícia chama de “tríplice fronteira do tráfico de drogas”.