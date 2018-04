Engenheiro responsável pelo projeto do Centro de Convenções morre em Salvador

Carlos Emílio Strauch projetou equipamento no Stiep na década de 1970

O engenheiro Carlos Emílio Strauch, responsável pelo projeto original do antigo Centro de Convenções, na década de 1970 no Stiep, morreu na madrugada desta terça-feira (3). Ainda não há informações sobre a causa da morte.

O deputado estadual José Carlos Aleluia (DEM) prestou homenagem ao engenheiro nas redes sociais. “Deixamos nossos votos de pesar a Dete, Carlinha e aos aos amigos”, escreveu. Segundo o deputado, o velório será no Jardim da Saudade, a partir das 10h30 e a cremação às 16h.

Strauch se formou em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia, em 1994. Ele também era professor da Escola Politécnica e reconhecido por sua atuação na área de estruturas de concreto, aço e madeira.

Desabamento

Nos últimos meses, o projetista acompanhou a situação do equipamento que teve um desabamento parcial em 2016. Strauch havia alertado sobre os riscos da falta de manutenção no equipamento.

Após o desabamento, ele participou de uma visita técnica ao equipamento, junto com engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-Bahia). “Fui chamado por uma empresa que estava fazendo a manutenção, aí o governo me pediu que acompanhasse essa inspeção. Antes de cair, verifiquei que tinha que substituir os tirantes. Fiz um projeto para substituir aqueles. Depois começou uma burocracia para fazer a concorrência e trazer o material, que tinha que ser de fora na hora e demorou de chegar. Quando a empresa que estava começando a colocar os novos tirantes, caíram”, contou ao engenheiro em novembro do ano passado.