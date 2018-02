Entrega de documentos perdidos no Carnaval começa nesta segunda (19)

Consulte se o seu está na lista

Começa nesta segunda-feira (19) a entrega dos mais de 1,2 mil documentos perdidos durante o Carnaval de Salvador. A devolução, feita pela Polícia Militar, acontece no Serviço de Atendimetno ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra. O serviço de devolução funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, e aos sábados das 9h às 13h.

Contudo, antes de ir ao SAC Barra, é fundamental que o cidadão busque no site da Polícia Militar, no link "documentos perdidos", para verificar se o documento foi localizado. Caso tenha sido, o cidadão deve anotar o código informado pelo sistema e apresentar no posto do SAC.

A Guarda Municipal também está fazendo entregas de documentos perdidos na sede da Guarda Municipal fica na Avenida San Martin, ao lado do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. O atendimento é das 9h às 16h e estará disponível até o dia 28 de fevereiro. .

Para resgatar o documento, é necessário que o cidadão leve algum documento com foto ou apresente um boletim de ocorrência. A relação de documentos achados está disponível no site da GCM, com atualização diária.