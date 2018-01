Grávida atira em PMs após ser flagrada roubando lojas em Itapuã

Comparsas foram presos, mas gestante fugiu. Material escolar estava entre itens recuperados

Uma gestante atirou contra policiais militares após ser flagrada juntamente com seus comparsas assaltando estabelecimentos comerciais no bairro de Itapuã, em Salvador. O crime aconteceu durante a tarde desta terça-feira (16). Equipes do Esquadrão Águia da Polícia Militar estavam fazendo rondas na Avenida Dorival Caymmi quando presenciaram um dos ataques praticados pelo bando.

Dois comparsas da grávida foram presos e encaminhados para 12ª Delegacia Territorial (Itapuã). Um deles era o motorista do táxi que aguardava a quadrilha e o outro alegou que não conhecia a mulher e nem sabia que as sacolas que carregava eram produtos de roubo. Segundo a polícia, o suspeito disse que só estava ajudando a carregar o material por se tratar de uma gestante.

A PM ainda procura a gestante e outra mulher que também participou do crime. As duas conseguiram fugir. O bando estava dentro de um táxi modelo Voyage.

O carro e os bens roubados também foram levados para a delegacia. Entre o material apreendido estavam cadernos e outros itens de material escolar. Os policiais militares não ficaram feridos.