Homem invade hospital infantil e atinge mulher com 17 facadas

O crime aconteceu no 2º andar da unidade de saúde que é especializada no atendimento infantil

Um homem invadiu o Hospital Martagão Gesteira, no bairro de Nazaré, na manhã desta segunda-feira (19), e esfaqueou a mãe do seu filho, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O crime aconteceu no 2º andar da unidade de saúde que é especalizada no atendimento infantil.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi identificada como Alana de Oliveira, 24 anos, e foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deu entrada por volta das 9h. Ela foi encaminhada para o centro cirúrgico pois foi atingida por 17 golpes de faca, de acordo com registro feito no posto policial do HGE.

O homem, identificado apenas como Rafael, foi rendido por funcionários e seguranças. O agressor foi detido por uma equipe da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barbalho).

A assessoria de comunicação do Martagão informou que vai enviar um posicionamento sobre o caso mas adiantou que o agressor e a vítima se revezavam no acompanhamento da criança.

A tentativa de feminicídio ocorreu por volta de 5h. Conforme informações preliminares da Polícia Civil, Rafael não aceitava o fim do relacionamento com Alana.

Em nota, a Polícia Militar informou que a PM conduziu o homem para a Delegacia de Apoio à Mulher (Deam). "Segundo a vítima o casal estava no hospital acompanhando o filho que está internado e após uma discursão, o marido a golpeou várias vezes com uma faca", afirmou a PM.