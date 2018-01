Jojo Todynho vira sensação na internet com single Que Tiro Foi Esse

Hagamenon Brito

Você já ouviu o hit Que Tiro Foi Esse, da cantora carioca Jojo Maronttinni, conhecida como Jojo Todynho? Caso não, por favor, ouça e resista se for capaz à gostosa levada funk com molho reggaeton e letra divertida: “Que tiro foi esse?/Que tiro foi esse que tá um arraso!/Que tiro foi esse, viado?/Que tiro foi esse que tá um arraso!”.

A cantora carioca Jojo Todynho, 20 anos: mãe baiana, muita autoestima e sucesso viral no Spotify Brasil e global (Foto/Divulgação)

O single chegou esta semana ao 1º lugar da parada Spotify Brasil Viral 50 e ao 11º posto na playlist mundial Global Viral 50, enquanto o videoclipe, lançado dia 29/12, já ultrapassou 5,3 milhões de visualizações no YouTube. Ou seja, viralizou e tem gerado coreografias e brincadeiras “tiro e queda” país afora.

Que tiro foi esse, viado? “É surreal o que está acontecendo”, responde, feliz, por telefone, do Rio, a funkeira de 20 anos que integra o cast do Funk Hits, selo da gravadora Universal Music dedicado ao estilo.

Jojo Todynho já havia chamado atenção com o single/clipe Sentada Diferente e a sua participação no videoclipe Vai Malandra, da estrela Anitta, mas agora estourou de vez: “Anitta me convidou para participar da gravação do clipe no Vidigal e topei na hora, claro. Sou muito fã dela”, lembra.

“Eu costumo falar ‘que tiro foi esse, viado’ nas minhas conversas, naturalmente, e aí surgiu a ideia de fazer uma música em torno dessa frase”, explica sobre a letra do single que conquistou também os gays.

“Tenho amigos gays. Sou a favor da diversidade de sexo, de raça, de peso, de religião, todos os tipos. Cresci e fui educada assim, a dar um foda-se para o preconceito, para o machismo, não tem essa de mulher depender de homem, não”, diz Jojo cheia de personalidade.

Com o sucesso nas redes sociais, onde tem mais de 1 milhão de seguidores, Jojo Todynho também atraiu os odiadores digitais de todos e tudo, inclusive do fato de uma mulher negra, funkeira e gorda de sutiã número 58 fazer sucesso.

Com muita autoestima, ela não está nem aí para os haters: “Aprendi a lidar com esse tipo de gente frustrada desde cedo. O mundo dá volta e gente assim paga aqui mesmo na Terra", diz. Filha de mãe baiana, Jojo sonha em fazer show em Salvador e visitar os parentes”. A Bahia te espera, garotona.

Veja o videoclipe de Que Tiro Foi Esse:





CAMILA CABELLO LANÇA PRIMEIRO ÁLBUM SOLO SEXTA-FEIRA

Primeiro álbum solo da cantora cubana-americana Camila Cabello, 20 anos, Camila (Sony Music) será lançado essa sexta-feira com muita e justificada expectativa. Afinal, o single Havana tornou-se uma das canções mais vitoriosas da temporada 2017 e segue nos primeiros lugares das paradas mundo afora com sua pegada latina pop irresistível. O sucesso de Havana mostrou que Camila fez a coisa certa ao deixar o girl group Fifth Harmony em dezembro de 2016. Sobre o álbum, a cantora afirma que “todas as músicas têm memórias especiais por trás delas”.

ZÉ MANOEL FAZ SHOW EM SALVADOR

Pianista e compositor talentoso, o cantor pernambucano Zé Manoel faz show na Casa da Mãe, Rio Vermelho, amanhã e sábado, às 22h (R$ 15). Zé lançou um dos melhores álbuns da nova geração brasileira na década, Canção e Silêncio (2015). A faixa-título, também gravada por Filipe Catto e Ana Carolina, é uma obra-prima.

Ouça Canção e Silêncio